Γιάννης Αντετοκούνμπο : Εμφάνιση που θύμισε Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μια φορά ασταμάτητος στην αναμέτρηση με τους Χόρνετς, πραγματοποιώντας άλλη μία τρομερή εμφάνιση τη φετινή σεζόν.

Η επίδοση αυτή του «Greek Freak» ήταν ιστορική καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης των «ελαφιών» μετά τον Μάρτιο του μακρινού 1974 που τελειώνει παιχνίδι έχοντας 40+ πόντους, 20+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ.

Ο μοναδικός που έχει καταφέρει κάτι ανάλογο στην ιστορία της ομάδας από το Ουινσκόνσιν είναι ένας τύπος που ακούει στο όνομα, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Giannis becomes the first Bucks player to have a 40-point, 20-rebound and 5-assist game since Kareem Abdul-Jabbar in March 1974. pic.twitter.com/p9XytXktDv

— ESPN (@espn) March 1, 2020