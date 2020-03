Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου – Στο +7 ο Ολυμπιακός!

Με προβάδισμα 7 βαθμών μπαίνει στα play off ο Ολυμπιακός, καθώς Ξάνθη και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1! Δείτε τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής, την τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας και ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν σε play off και play out.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:

Κυριακή 1 Μαρτίου:

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 3-0

Ξάνθη-ΠΑΟΚ 1-1

Άρης-Ατρόμητος 1-2

ΟΦΗ-Λαμία 3-0

Ολυμπιακός-Παναιτωλικός 2-0

Παναθηναϊκός-Βόλος 4-1

Πανιώνιος-ΑΕΚ 1-1

Η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας:

Οι ομάδες των play off:

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Παναθηναϊκός

ΟΦΗ

Άρης

Oι ομάδες των play out:

Ατρόμητος

ΑΕΛ

Ξάνθη

Αστέρας Τρίπολης

Λαμία

Βόλος

Παναιτωλικός

Πανιώνιος