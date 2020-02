Έβρος: Αστυνομία και στρατός απέτρεψαν τους πρόσφυγες να μπουν στη χώρα

Καθ’όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας συνεχίστηκε το σκηνικό έντασης που είχε ξεκινήσει την Παρασκευή στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία στον Έβρο.

Από νωρίς εχθές, Παρασκευή, στρατός και αστυνομία είχαν αναπτυχθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο με στόχο να αποτρέψουν την είσοδο προσφύγων και μεταναστών σε ελληνικό έδαφος, τη στιγμή που παραμένει κλειστό το τελωνείο στις Καστανιές Έβρου, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει το συνολικό κλείσιμο των ελληνικών συνόρων.

Σύμφωνα με το thrakinea.gr, αργά το βράδυ της Παρασκευής, ομάδα μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να σπάσει το μπλόκο στις Καστανιές, με την αστυνομία να προχωρά σε ρίψη δακρυγόνων. Στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες με βροχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένα άτομα κατόρθωσαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα από σημεία κατά μήκος του Έβρου. Ομάδα 10 ατόμων εντοπίστηκε αργότερα στις Καστανιές από τις αστυνομικές αρχές.

Δύσκολη νύχτα

Καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας και παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, τις συνεχείς περιπολίες στρατιωτών και συνοριοφυλάκων, η τεράστια συνοριογραμμή δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί.

Γι’ αυτό ακόμα και μέσα στην Ορεστιάδα ο κόσμος έβλεπε δεκάδες άτομα που πέρασαν παράνομα τα σύνορα, να κυκλοφορούν μέσα στην βροχή που έπεφτε, ενώ το ίδιο συνέβαινε και σε αρκετά χωριά σε όλο το νομό.

Ενδεικτικό των συγκρούσεων και της προσπάθειας των αστυνομικών να αναχαιτίσουν όσους προσπαθούσαν να… σπάσουν τον κλοιό στις Καστανιές παρά την χρήση δακρυγόνων, είναι το συγκλονιστικό video από το Twitter του δημοσιογράφου του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργου Χρηστίδη ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έντασης από την τουρκική πλευρά.

Ακούγονται εκρήξεις από τα δακρυγόνα της αστυνομίας, κραυγές από γυναίκες που βρίσκονται στο τουρκικό μέρος.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ

— Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020