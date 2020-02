Χάρισον Φόρντ: «Οργή» κατά Τραμπη για τις περικοπές στα περιβαλλοντικά προγράμματα

Cast member Harrison Ford poses at the premiere of "Ender's Game" at the TCL Chinese theatre in Hollywood, California October 28, 2013. The movie opens in the U.S. on November 1. REUTERS/Mario Anzuoni (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT)

Ο Χάρισον Φορντ στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, «The Call of the Wild» επέκρινε την αντιπεριβαλλοντική ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς Indiana Jones, τα γυρίσματα της οποίας αρχίζουν την άνοιξη. «Είμαι οργισμένος!» είπε ο Χάρισον Φορντ αντιδρώντας στο σχέδιο ομοσπονδιακού προϋπολογισμού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το 2021, ο οποίος ζητά μαζικές περικοπές στα περιβαλλοντικά προγράμματα. «Τορπιλίζεται» η ειρήνευση στη Λιβύη – Χαφτάρ και Σάρατζ αναστέλλουν τις συνομιλίες «Τον Νοέμβριο, πρέπει να εκλέξουμε κάποιον που αξίζει τον σεβασμό ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής» δήλωσε ο Φορντ στην πρεμιέρα στο Χόλιγουντ της νέας του ταινίας «The Call of the Wild» που έγινε την περασμένη εβδομάδα. «Οι σημερινοί ηγέτες στη χώρα μας είναι γελοίοι και δεν πιστεύουν στην επιστήμη. Έχουν αντικαταστήσει την επιστήμη είναι η ιδεολογία. Η ιδεολογία δεν επιλύει τα προβλήματα που έχουμε – η επιστήμη επιλύει το πρόβλημα και μας οδηγεί στις λύσεις. Η επιστήμη δοκιμασμένη γνώση και είναι ανησυχητικό που δεν το συνειδητοποιούν» υπογράμμισε ο ηθοποιός, ο οποίος είναι παθιασμένος υποστηρικτής της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο ηθοποιός προετοιμάζεται επίσης να επαναλάβει το ρόλο του ως φημισμένου αρχαιολόγου και εξερευνητή, Ιντιάνα Τζόουνς. Σε δύο μήνες, αρχίζει να γυρίζει το πέμπτο και πιθανό τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Indiana Jones» σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η επερχόμενη ταινία είναι συνέχεια της σάγκα. «Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, αλλά είμαι ευτυχής που επιστρέφω» είπε. «Κάναμε προσπάθειες να το κάνουμε διασκεδαστικό και φιλόδοξο όπως τα αρχικά. Θα είναι καλό» ανέφερε. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ «Κούρεμα» τελευταίας ευκαιρίας για τα κόκκινα δάνεια