ΠΟΥ για κορωνοϊό: Ετοιμαστείτε για πανδημία – Σε κόκκινο συναγερμό η Ιταλία

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή εξέλιξη του κοροναϊού σε πανδημία, κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που στη γειτονική Ιταλία επικρατεί πανικός εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού.

Τα κρούσματα του νέου κοροναϊού αυξήθηκαν από 6 σε 219 σε διάστημα τεσσάρων ημερών στην Ιταλία, την πλέον πληγείσα χώρα στην Ευρώπη και την τρίτη κατά σειρά πλέον πληγείσα παγκοσμίως μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα, όπου έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 800 ασθενείς και 7 θάνατοι.

Συνολικά, σχεδόν 2.600 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Κίνα εκ των 77.000 κρουσμάτων.

Ο τρόμος έχει κυριεύσει τους Ιταλούς, με πόλεις του ιταλικου βορρά να θυμίζουν πόλεις – φαντάσματα, ενώ αστυνομικοί περιπολούν στους δρόμους στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, ενώ οι μάσκες εξαντλήθηκαν.

Ενδεικτικό είναι ότι όσοι βρίσκονται, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, στην κίτρινη ζώνη, ζουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, έχοντας περιορίσει τις μετακινήσεις στο ελάχιστο.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε σήμερα τον κόσμο να προετοιμαστεί για το «ενδεχόμενο πανδημίας» του νέου κοροναϊού, κρίνοντας πως είναι «πολύ ανησυχητική (…) η ξαφνική αύξηση» των νέων κρουσμάτων στην Ιταλία, στη Νότια Κορέα και στο Ιράν.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στη συγκράτηση (της επιδημίας), κάνοντας ό,τι μπορούμε για να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενη πανδημία» δήλωσε ο Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η επιδημία του covid-19 δεν έχει φθάσει σε επίπεδα πανδημίας κι είναι «πολύ νωρίς» να μιλήσει κανείς για πανδημία.

«Το να χρησιμοποιούμε τον όρο πανδημία δεν ανταποκρίνεται στα γεγονότα», τόνισε.

«Προς το παρόν, δεν είμαστε μάρτυρες της ανεξέλεγκτης διάδοσης αυτού του ιού παγκοσμίως και δεν βλέπουμε σοβαρά κρούσματα ή θανάτους σε ευρεία κλίμακα» είπε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Αυτό που βλέπουμε είναι επιδημίες σε διαφορετικά σημεία στον κόσμο», υπογράμμισε.

Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί για την εξάπλωση του ιού σε χώρες όπως η Νότια Κορέα, το Ιράν και η Ιταλία, ο Τέντρος σημείωσε ότι τα κρούσματα στην Κίνα καταγράφουν πτώση από τις αρχές Φεβρουαρίου, στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο ιός μπορεί να περιοριστεί.

Σχετικά με το Ιράν, ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του ΠΟΥ για το πρόγραμμα επειγουσών καταστάσεων είπε ότι τα υψηλά ποσοστά θανάτων ενδέχεται να αντανακλούν τον εντοπισμό μονάχα σοβαρών κρουσμάτων και όχι ήπιων μολύνσεων κατά την έναρξη της επιδημίας. Ομάδα του ΠΟΥ αναμένεται αύριο στο Ιράν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Έντονη είναι η ανησυχία και ο φόβος των Ιταλών για τον κοροναϊό. Τα κρούσματα αυξήθηκαν από 6 σε 219 σε διάστημα τεσσάρων ημερών στην Ιταλία, την πλέον πληγείσα χώρα στην Ευρώπη και την τρίτη κατά σειρά πλέον πληγείσα παγκοσμίως μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Οι νεκροί στη γειτονική χώρα έφτασαν τους 6, ενώ πόλεις του ιταλικου βορρά να θυμίζουν πόλεις – φαντάσματα. Αστυνομικοί περιπολούν στους δρόμους στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί, τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, ενώ οι μάσκες εξαντλήθηκαν.

Supermarket shelves have been emptied in Milan, as residents stockpile food and supplies ahead of a government-enforced #coronavirus quarantine.

A dozen towns in Italy are in lockdown as authorities race to contain #COVID19 in Europe.

Read more here: https://t.co/6Zht40T43s pic.twitter.com/JbKmFwwI9Z

— Sky News (@SkyNews) February 24, 2020