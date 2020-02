Κορωνοϊός: Ραγδαίες οι εξελίξεις – παγκόσμια ανησυχία – αυξάνονται οι νεκροί στην Ιταλία

People wear protective face masks as they walk in St. Mark's Square after the last days of Venice Carnival were cancelled due to coronavirus, in Venice, Italy February 24, 2020. REUTERS/Manuel Silvestri

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τα κρούσματα κοροναϊού στην Ιταλία, καθώς οι νεκροί έφτασαν στους 6, το μεσημέρι της Δευτέρας. Τα κρούσματα έφτασαν τα 230 στη γειτονική χώρα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερα θύματα, ενώ οι Μιλανέζοι αδειάζουν πανικόβλητοι τα σούπερ μάρκετ. «Ιταλία, όπως λέμε Γουχάν»: Πόλεις φαντάσματα – «Ο κόσμος ψωνίζει σαν να είναι σε… πόλεμο» Περισσότερα από 3.000 μέλη ιατρικού προσωπικού στην Κίνα προσβλήθηκαν από τον νέο κορωνοϊό, ο οποίος εμφανίστηκε στη χώρα στα τέλη του περασμένου έτους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας. Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνει ότι το ξέσπασμα του ιού παραμένει μια παγκόσμια επείγουσα κατάσταση, ωστόσο δεν θα χρησιμοποιήσει ακόμη τον όρο «πανδημία». Πάντως οι φόβοι αυξήθηκαν περαιτέρω, έπειτα από την ραγδαία αύξηση νέων κρουσμάτων στο Ιράν, στην Ιταλία και στη Νότια Κορέα, παρότι η Κίνα χαλάρωσε τους περιορισμούς στις μετακινήσεις σε πολλά μέρη, περιλαμβανομένου του Πεκίνου. Πανικός στην Ιταλία: 6 νεκροί – Χαμός στα σούπερ μάρκετ Στο κόκκινο έχει φτάσει η ανησυχία για το φονικό κοροναϊό στην Ιταλία όπου οι νεκροί έφτασαν τους 6, το μεσημέρι της Δευτέρας. Όπως ανακοινώθηκε, ένας άνδρας 84 ετών έφυγε από τη ζωή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Πριν λίγη ώρα είχε κυκλοφορήσει πως μια γυναίκα καρκινοπαθής από τη Μπρέσια έφυγε από τη ζωή λόγω κορωνοϊού, ωστόσο οι τοπικές Αρχές διέψευσαν αυτή την εξέλιξη. Τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 230, με τις αρχές να εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερα θύματα, καθώς μεταξύ των ασθενών βρίσκονται αρκετοί ηλικιωμένοι με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Αργότερα αναμένεται νέα ενημέρωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που είναι σε διαρκή συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση. Στο μεταξύ, οι ποδοσφαιρικές ομάδες ζητούν να παίξουν τα επόμενα ματς στον ιταλικό Βορρά κεκλεισμένων των θυρών, ενώ σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, κλέφτες άρχισαν να παρουσιάζονται σε σπίτια ηλικιωμένων, λέγοντας ότι πρέπει να επισκεφθούν τους πολίτες. «Μην ανοίγετε σε κανέναν», λέει σε έκκλησή του ο Ερυθρός Σταυρός. Στο μεταξύ, η ιταλική νότια περιφέρεια Μπαζιλικάτα, κοντά στο Μπάρι, αποφάσισε να βάζει σε καραντίνα όσους πολίτες φθάνουν από τη Λομβαρδία και το Βένετο. Την ίδια στιγμή, στο Μιλάνο επικρατεί πανικός, με τους κατοίκους της πόλης και των γύρω περιοχών να τρέχουν να κάνουν τις αγορές τους. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν μείνει άδεια και στους διαδρόμους γίνεται χαμός από τον κόσμο. This is Milan today/ Así despierta Milan/ Cosi sveglia Milano / #CoronavirusOutbreak #ItalyCoronavirus #Lombardia https://t.co/IrkDy5g8ev — DENNY ALFONSO (@DennyAlfonso) February 24, 2020 Ο «ασθενής μηδέν» Oι ιταλικές αρχές ανησυχούν ιδιαιτέρως για το γεγονός πως δεν έχει εντοπιστεί ο «ασθενής μηδέν» ( δηλαδή ο άνθρωπος που νόσησε πρώτος). Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί ακριβώς η πορεία της ασθένειας. Εξετάζεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των μουσείων του Βατικανού Η ιταλική κυβέρνηση, τις επόμενες ώρες ετοιμάζεται να εκτιμήσει εκ νέου, αναλυτικά την όλη κατάσταση και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, να λάβει τυχόν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του ιού. Σύμφωνα με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζεται και η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των μουσείων του Βατικανού, από τα μεγαλύτερα μουσειακά συγκροτήματα στην Ευρώπη. Η δήμαρχος της Ρώμης, Βιρτζίνια Ράτζι, δε, ετοιμάζεται να υπογράψει απόφαση με την οποία αναστέλλονται οι διαγωνισμοί που είχαν προγραμματιστεί στην ιταλική πρωτεύουσα για πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων, με τη συμμετοχή χιλιάδων υποψηφίων. Στο Μιλάνο, τέλος, θα μείνουν προσωρινά κλειστές ντίσκο και μαγαζιά στα οποία οι νέοι συνηθίζουν να συναντώνται για να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. Σε καραντίνα λεωφορείο στη Λυών Οι γαλλικές αρχές απέκλεισαν στον σταθμό λεωφορείων της Περάς στην Λιόν, στην κεντροανατολική Γαλλία, ένα λεωφορείο που προερχόταν από το Μιλάνο, λόγω υποψίας για την παρουσία κρούσματος του νέου κοροναϊού μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτό, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές. Η αστυνομία επιφορτίστηκε με την δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας γύρω από το λεωφορείο, οι επιβαίνοντες στο οποίο τέθηκαν σε περιορισμό, δήλωσε εκπρόσωπος της νομαρχιακής Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας. Πρόκειται για λεωφορείο της εταιρείας Flixbus, το οποίο αναχώρησε από το Μιλάνο και έκανε στάση στο Τορίνο και την Γκρενόμπλ προτού φτάσει στην Λιόν, διευκρίνισε στο AFP εκπρόσωπος της εταιρείας. Προσβλήθηκαν πάνω από 3.000 μέλη ιατρικού προσωπικού στην Κίνα Την ίδια ώρα στην Κίνα, έγινε γνωστό ότι περισσότερα από 3.000 μέλη ιατρικού προσωπικού προσβλήθηκαν από τον νέο κοροναϊό, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας. Ο Λιάνγκ Γουανιάν σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε μαζί με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Κίνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Μπρους Έιλγουορντ, ότι οι περισσότεροι από αυτούς που προσβλήθηκαν βρίσκονταν στην επαρχία Χουμπέι, το κέντρο του ξεσπάσματος του Covid-19, από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 2.600 άνθρωποι ως σήμερα στην ηπειρωτική Κίνα. Τα κρούσματα μεταξύ του ιατρικού προσωπικού οφείλονται πιθανόν στην έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού και την κόπωση, σημείωσε ο ίδιος. ΠΟΥ: Παγκόσμια επείγουσα κατάσταση το ξέσπασμα του ιού Μπορεί να εμφανίζονται συνεχώς νέα κρούσματα του κοροναϊού σε όλο και περισσότερες χώρες, ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δεν θα χρησιμοποιήσει τον όρο «πανδημία» αναφερόμενος στον Covid-19 όπως είναι η επίσημη ονομασία για τον κοροναϊό. Ωστόσο, όπως εξήγησε εκπρόσωπος του ΠΟΥ, το ξέσπασμα του ιού παραμένει μια παγκόσμια επείγουσα κατάσταση. Άλλωστε, οι φόβοι για μια πανδημία του κοροναϊού αυξήθηκαν έπειτα από την ραγδαία αύξηση νέων κρουσμάτων στο Ιράν, στην Ιταλία και στη Νότια Κορέα, παρότι η Κίνα χαλάρωσε τους περιορισμούς στις μετακινήσεις σε πολλά μέρη, περιλαμβανομένου του Πεκίνου, καθώς μειώθηκε ο ρυθμός εμφάνισης νέων κρουσμάτων στη χώρα. Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τέντρος Ανχάνομ Γκεμπρεγιέσους δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους: «Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε τον ιό 24 ώρες το 24ωρο…Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατάστασή μας είναι ότι παραμένουμε σε ένα στάδιο όπου είναι πιθανός ο περιορισμός του με το παράθυρο ευκαιρίας να αρχίζει να κλείνει». Κοκκίνησε ο real time χάρτης Την ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας καταγράφει και ο διαδραστικός χάρτης, σχεδόν real time, ο οποίος έχει πλέον κοκκινήσει. Δείτε εδώ το χάρτη. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία του αντλούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Επιτροπή Υγείας της Κίνας, τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC) και άλλους οργανισμούς. Το φιάσκο του 2009 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που εδρεύει στη Γενεύη, υπενθυμίζεται ότι είχε κηρύξει το 2009 πανδημία για τη γρίπη των χοίρων H1N1, που αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν ήπιας μορφής, προκαλώντας έντονες επικρίσεις καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν επισπεύσει την παρασκευή εμβολίων και φαρμάκων. Στις 30 Ιανουαρίου ο ΠΟΥ κήρυξε «επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος» (γνωστή με τα αρχικά PHEIC) το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού που εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν της Κίνας. Στόχος ήταν να βοηθηθούν οι χώρες που έχουν ασθενέστερα συστήματα υγείας ώστε να τα ενισχύσουν. Έκτοτε ο ιός εξαπλώθηκε και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 77.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα, περιλαμβανομένων 2.445 θανάτων και 1.769 κρούσματα και 17 θάνατοι σε 28 άλλες χώρες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Κούρεμα» τελευταίας ευκαιρίας για τα κόκκινα δάνεια