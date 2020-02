Ομάρ: Ήμασταν παλικάρια για 90 λεπτά – Το αφιερώνουμε στον κόσμο μας

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τούμπα με ένα «καρυδάτο» διπλό και πλέον βρίσκεται στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Μετά το ματς ο Ομάρ Ελαμπντελαουί έστειλε το δικό του μήνυμά για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ, το χαρακτήρα της ομάδας και την κορυφή του πρωταθλήματος. Μάλιστα, αφιέρωσε το «διπλό» στους οπαδούς των ερυθρόλευκων και εξέφρασε την περηφάνια του για τους συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός μπακ των Πειραιωτών, ανάρτησε τις σχετικές φωτογραφίες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας:

Δείτε το μήνυμα του Ομάρ:

They say that Character is for eternity. Today the lads showed their true character for 90 full minutes. I couldn’t have been more proud of the lads: A real fight until the last blow of the whistle. Top of the league. This one is dedicated to our fans! pic.twitter.com/clrZPeHLnL

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) February 23, 2020