Ολυμπιακός : Η πολύτιμη συνεισφορά του Οκτάβιους Έλις

Κατά το παρελθόν ήμασταν συνηθισμένοι σε… μπαλώματα από τον Ολυμπιακό, όταν ακούγαμε για μεταγραφές μέσα στη σεζόν.

Μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι προσθήκες που βοήθησαν πραγματικά τους Ερυθρόλευκους, καθώς μόνο οι Λο και Ντόρσεϊ έρχονται απευθείας στο μυαλό όλων χωρίς δεύτερη σκέψη.

Άντε και ο Κώστας Παπανικολάου, με την περίπτωσή του να είναι εντελώς διαφορετική.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε τον παίκτη που θα αλλάξει τον Ουίλι Ριντ, ο οποίος ήρθε μετά βαΐων και κλάδων στον Πειραιά, αλλά περισσότερο προβλήματα έφερε στις τάξεις των Ερυθρόλευκων.

Δε χρειάστηκε και πολύ για να τον βρει πάντως. Από το Φάληρο στην Πάτρα, με τον Οκτάβιους Έλις να αφήνει τον Προμηθέα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο 27χρονος σέντερ άφησε το Eurocup για τα σαλόνια της Ευρωλίγκας, και κανείς θα περίμενε ότι η προσαρμογή του θα χρειαζόταν χρόνο και υπομονή.

Άκρως λογικό. Είναι δύσκολο για κάθε αθλητή να ανέβει επίπεδο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο απόφοιτος του Σινσινάτι είχε όμως άλλη άποψη.

Ρίχτηκε στα… βαθιά ως δεύτερος σέντερ πίσω από τον Μιλουτίνοφ και έφτασε, ελέω του τραυματισμού του Σέρβου, να αγωνίζεται για 26:27 απέναντι στη Βιλερμπάν στην 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Έχει αγωνιστεί σε τέσσερα παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και σε 17:52 ανά ματς έχει 7,8 πόντους κατά μέσον όρο, με 11/14 δίποντα και 9/12 βολές.

Ταυτόχρονα, κατεβάζει 5,3 ριμπάουντ σε κάθε παιχνίδι, ενώ πραγματοποιεί 1,3 κοψίματα.

Οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν πλήρως τα όσα κάνει όμως για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Έλις αποτελεί ένα… φόβητρο πάνω από τη στεφάνη, βγάζει «καντάρια» ενέργειας όταν είναι στην πεντάδα των Ερυθρόλευκων και κινείται ιδανικά σε πικ εν ρολ καταστάσεις.

Οπότε με ένα σωστό δημιουργό δίπλα του, είναι αναγκασμένη η άμυνα να προσαρμόζεται στις κινήσεις του και βοηθά στο να υπάρχουν ελεύθερα σουτ από την περιφέρεια.

Επιστρέφοντας στον τρόπο που αμύνεται, τα μεγάλα άκρα που έχει είναι λόγος τρόμου για τον αντίπαλο γκαρντ, αλλοιώνει προσπάθειες και «κουμπώνει» αμυντικά σε κάθε σύγχρονη ομάδα Ευρωλίγκας.

Another look at that RIDICULOUS @Tay_UC2 poster 😱🔥

#GameON pic.twitter.com/C98viGRXMo

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 23, 2020