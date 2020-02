Κρεμλίνο: Η Άγκυρα τήρησε τις δεσμεύσεις του Σότσι για τη Συρία

Internally displaced people stand outside tents, erected in the courtyard of an empty school and university compound used as shelter, in Azaz, Syria February 21, 2020. REUTERS/Khalil Ashawi

Η Τουρκία δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υπογραφή της συμφωνίας με τη Ρωσία στο Σότσι το 2018. Η Τουρκία είχε υποστηρίξει τότε ότι θα σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, αλλά και ότι θα οργάνωνε μια ουδέτερη ζώνη μεταξύ των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων και των ενόπλων ανταρτών που έχουν την υποστήριξη της Άγκυρας στην Ιντλίμπ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η Τουρκία… υπέγραψε τα έγγραφα που έδιναν έμφαση στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και στην κυριαρχία της… Οι όροι των συμφωνιών του Σότσι υπεγράφησαν από τους δύο προέδρους πριν από έναν και πλέον χρόνο, ενώ δεν έχουν εκπληρωθεί. Μεταξύ αυτών, και η δέσμευση της Τουρκίας να εγγυηθεί το διαχωρισμό των στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και την απόσυρση του βαρέος οπλισμού» ανέφερε ο Πεσκόφ. (Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)