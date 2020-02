Κορωνοϊός: Τέλη Απριλίου οι πρώτες κλινικές δοκιμές για εμβόλιο λέει η Κίνα

A passenger wearing a mask takes her temperature after leaving the coronavirus-hit cruise ship Diamond Princess at Daikoku Pier Cruise Terminal in Yokohama, south of Tokyo, Japan February 21, 2020. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Το πρώτο εμβόλιο για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορωνοϊό ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 2.240 ανθρώπους στην Κίνα και διεθνώς θα αρχίσει να υποβάλλεται σε κλινικές δοκιμές περί τα τέλη του Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας Σου Νανπίνγκ. Ο Σου έκανε την αναγγελία αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Καμπανάκι» από ΠΟΥ για Κοροναϊό : Κανένας εφησυχασμός, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί Εξάλλου ο Τζου Τσι, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι εταιρείες που έχουν ξαναρχίσει να λειτουργούν, οφείλουν να εξασφαλίζουν σωστό εξαερισμό των χώρων εργασίας και να φροντίζουν να υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, κατά δεκάδες άτομα αυξάνεται καθημερινά η λίστα των θανάτων από την επιδημία που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός COVID-19 στην Κίνα, καθώς και σε άλλες 25 χώρες στις οποίες έχει εξαπλωθεί. Ο απολογισμός της Πέμπτης πρόσθεσε άλλους 118 νεκρούς, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 2.236, ενώ στην Κίνα επιβεβαιώθηκαν άλλα 889 κρούσματα, λιγότερα σε σχέση με τους αριθμούς της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά υπερδιπλάσια από τον απολογισμό της Τετάρτης, όταν είχαν καταγραφεί 394 συνολικά κρούσματα. Τα περισσότερα θύματα καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, την περιοχή που εκδηλώθηκε η επιδημία. Ο αριθμός των ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 στη Χουμπέι ανέρχεται σε 62.442 και οι νεκροί στους 2.144.Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα, εξαιρουμένων των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, ανέρχεται σε 75.645 μέχρι σήμερα. Πάντως ο αριθμός των ανθρώπων που αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήριο από τα νοσοκομεία και τις κλινικές όπου είχαν εισαχθεί ξεπέρασε τον αριθμό των νέων κρουσμάτων, για τρίτη συναπτή ημέρα, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας: 2.109 ασθενείς βγήκαν από τα νοσοκομεία χθες, αριθμός πολύ υψηλότερος από τα 889 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Πέμπτης. Συνολικά, 18.264 άνθρωποι που είχαν μολυνθεί από τον ιό αποθεραπεύθηκαν ως χθες τα μεσάνυχτα. Diamond Princess: Νόσησαν δύο επαναπατρισθέντες Δύο από τους αυστραλούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess που επαναπατρίστηκαν με πτήση τσάρτερ από την Ιαπωνία επιβεβαιώθηκε κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων πως έχουν μολυνθεί από τον COVID-19, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας. Η εξέλιξη θα πολλαπλασιάσει τα ερωτήματα και τις αμφισβητήσεις για τις διαδικασίες καραντίνας που εφάρμοσε η ιαπωνική κυβέρνηση. Οι αυστραλιανές αρχές επαναπάτρισαν χθες Πέμπτη 170 υπηκόους της χώρας που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο της αμερικανικής ναυτιλιακής εταιρείας Carnival Corp. Οι επιβάτες αυτοί παρέμειναν υπό περιορισμό στις καμπίνες τους από την 3η Φεβρουαρίου, όταν το Diamond Princess τέθηκε σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα.