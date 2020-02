Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στα σύνορα Συρίας – Τουρκίας

Ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη σήμερα, Κυριακή στη συριακή πόλη Τελ Αμπιάντ, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, προκαλώντας τουλάχιστον πέντε θύματα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Η αραβική πόλη, από την οποία οι δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία απώθησαν τον περασμένο Οκτώβριο τους Κούρδους πολιτοφύλακες YPG, βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά εκρήξεων παγιδευμένων οχημάτων που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους.

#BREAKING : A car bomb hits #Syrian town of Tal #Abyad in the northern countryside of #Raqqa along #Turkish border. 3 people killed and wounded several civilians. pic.twitter.com/SljTlFHGM9

