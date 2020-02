Ικανοποίηση στο στρατό του Χαφτάρ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία

Με μεγάλη ευχαρίστηση υποδέχθηκε τη σημερινή επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία και τις συναντήσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο στρατός του Χαφτάρ.

Ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός μετά την υπογραφή του παράνομου μνημονίου ανάμεσα σε Ερντογάν και Σάρατζ και την εναντίωση της Ελλάδας σε αυτό ο στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της χώρας μας. Μάλιστα, η «συμμαχία» των δύο χωρών έγινε ακόμα πιο ισχυρή με την επίσκεψη του Χαφτάρ στη χώρα μας και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια και άλλους έλληνες αξιωματούχους.

«Ελλάδα και Σαουδική Αραβία. Ένα λαμπρό μέλλον συνεργασίας. Συγχαίρουμε τις δύο χώρες» αναφέρει το σχόλιο, αναρτώντας φωτογραφία με τη χειραψία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων της αραβικής χώρας Dr Majid bin Abdullah Al Qasabi, στον Βασιλικό Ξενώνα.

#Greece 🇬🇷& #SaudiArabia 🇸🇦 ,

a bright future of cooperation.

We congratulate both countries.

Wishing them the best of luck. pic.twitter.com/uF8sEHD1U7

— M.LNA (@LNA2019M) February 3, 2020