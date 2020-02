«Φίλοι για πάντα»: Το μήνυμα του Χαφτάρ για την Ελλάδα

Με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθεί, όπως αναφέραμε νωρίτερα, τις κινήσεις της Ελλάδας ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός στου Χαλίφα Χαφτάρ.

Με δύο διαδοχικές αναρτήσεις νωρίτερα, ο ανεπίσημος λογαριασμός του LNA στο Twitter σχολίασε με διθυραμβικό τρόπο την επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σαουδική Αραβία και τις συναντήσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Ελλάδα και Σαουδική Αραβία. Ένα λαμπρό μέλλον συνεργασίας. Συγχαίρουμε τις δύο χώρες» έγραφε η πρώτη ανάρτηση, ενώ ακολουθούσε μια δεύτερη έγραφε: «Για ένα όμορφο και φωτεινότερο μέλλον. Συγχαρητήρια και στα δύο έθνη για αυτό το όμορφο βήμα».

#Greece 🇬🇷& #SaudiArabia 🇸🇦 ,

a bright future of cooperation.

We congratulate both countries.

Wishing them the best of luck. pic.twitter.com/uF8sEHD1U7 — M.LNA (@LNA2019M) February 3, 2020

For a great and brighter future.

We congratulate both nations for this great step.#Greece and #SaudiArabia pic.twitter.com/koAY46XQh1 — M.LNA (@LNA2019M) February 3, 2020

«Η φιλία μας θα διαρκέσει μια ζωή, θα είναι ακόμη πιο ισχυρή και στενή όσο περνούν τα χρόνια» τονίζεται σε νεότερη ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία με τον Χαφτάρ και φόντο την ελληνική σημαία.

Ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός ήρθε… αρκετά κοντά με την ελληνική κυβέρνηση μετά την υπογραφή του παράνομου μνημονίου ανάμεσα σε Ερντογάν και Σάρατζ και την εναντίωση της Αθήνας σε αυτό.

Ο στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της χώρας μας με τη «συμμαχία» των δύο χωρών να γίνεται ακόμα πιο ισχυρή με την επίσκεψη του στρατάρχη στη χώρα μας και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια και άλλους έλληνες αξιωματούχους.