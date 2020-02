Υπό την απειλή της τρομοκρατίας πάλι το Λονδίνο [Βίντεο-ντοκουμέντο]

Αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα σε πολυσύχναστο δρόμο στην περιοχή Streatham του νότιου Λονδίνου. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε περαστικούς, τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο άτομα, σε μια επίθεση που σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, «συνδέεται με την τρομοκρατία».

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020