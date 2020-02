Συναγερμός στο Λονδίνο: Ένοπλη επίθεση με νεκρό και πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, καθώς άνδρας οπλισμένος φέρεται να επιτέθηκε σε πολίτες, πριν οι αρχές τον εξουδετερώσουν, τραυματίζοντας πολλούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλοι αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου έχουν πυροβολήσει τον άνδρα, σε δρόμο της περιοχής Streatham του νότιου Λονδίνου.

Εκτιμάται ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί και, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικό.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

