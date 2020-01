Στους δρόμους οι Βρετανοί για το Brexit

Με ανάμεικτα συναισθήματα φαίνεται πως αποχαιρετούν σε λίγη ώρα οι Βρετανοί την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 47 χρόνια κοινής πορείας. Την ώρα που υποστηρικτής του Brexit έκαιγε σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στην Ντάουνινγκ Στριτ, άλλοι διαδήλωναν υπέρ της παραμονής στην ΕΕ.

Περίπου 200-300 υποστηρικτές της ΕΕ βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα γιουχαΐσματα οπαδών του Brexit, καθώς πραγματοποίησαν πορεία από την Ντάουνινγκ Στριτ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο. Αστυνομικοί παρατάχθηκαν για να κρατήσουν σε απόσταση τις δύο ομάδες.

Brexit 50p: “Peace, prosperity and friendship to all nations” Meanwhile…#BrexitReality pic.twitter.com/FUCHBsfsQA — David Schneider (@davidschneider) January 31, 2020

Σε όλη τη χώρα διοργανώνονται εκδηλώσεις που θα σηματοδοτήσουν την ημέρα αποχωρισμού από την ΕΕ και θα εκφράζουν τα διαφορετικά συναισθήματα των υποστηρικτών και των πολέμιων του Brexit. Εκδηλώσεις «Αφήστε ανοιχτό ένα φως για την ΕΕ», ένα είδος αγρυπνίας στην οποία οι συμμετέχοντες θα κρατούν αναμμένα κεριά, προγραμματίζονται σε πόλεις όπως οι Οξφόρδη, Νταντί, Μπράιτον, Γλασκώβη, Τσέλτενχαμ, Γουίντσεστερ, Ίπσγουιτς, Στράτφορντ κ.ά.

Advisory: Offensive language – Tensions run high on #Brexit Day as pro-EU and pro-#Brexit demonstrators gathering outside of Downing Street with #Brexit supporters burning an EU flag https://t.co/6q95Ukd41H pic.twitter.com/iJMpAr35CI — Reuters (@Reuters) January 31, 2020

Εκδηλώσεις αναμένονται επίσης έξω από το κοινοβούλιο του Εδιμβούργου, όπου θα συγκεντρωθούν υποστηρικτές τόσο του «Remain» όσο και του «Brexit».

This is the moment the Union Flag was removed from the EU Council building in Brussels ahead of #Brexit. Follow #BrexitDay live here: https://t.co/n2ud5XhnQ1 pic.twitter.com/1NkEZ3jeDX — Sky News (@SkyNews) January 31, 2020

Ανάμεικτες αντιδράσεις

Για τελευταία φορά σήμερα οι Βρετανοί ξύπνησαν ως πολίτες της ΕΕ και τα πρωτοσέλιδα του Τύπου αντικατοπτρίζουν τον ενθουσιασμό των υποστηρικτών του Brexit, αλλά και τον φόβο όσων ήθελαν να παραμείνουν στην Ένωση.

«Ναι, τα καταφέραμε!» γράφει η Daily Express, μια ταμπλόιντ η οποία είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της αποχώρησης της Βρετανίας. Κάτω από τον τίτλο υπάρχει ένα κολλάζ με τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας τους 43 μήνες που πέρασαν από το δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016.

«Νέα αυγή για τη Μεγάλη Βρετανία» είναι ο τίτλος της Daily Mail, μιας άλλης εφημερίδας που είναι υπέρ του Brexit. «Στις 11 το βράδυ το περήφανo έθνος μας θα αποχωρήσει επιτέλους από την ΕΕ—πάντα φίλη με την Ευρώπη, αλλά ελεύθερη και ξανά ανεξάρτητη έπειτα από 47 χρόνια».

Η αριστερή εφημερίδα The Guardian, που έχει εκφράσει την προτίμησή της για παραμονή στην ΕΕ, έχει τίτλο «Το μικρό νησί», ενώ χαρακτηρίζει το Brexit «το μεγαλύτερο στοίχημα εδώ και μία γενιά».

Οι Times δημοσιεύουν στο πρωτοσέλιδό τους άρθρο του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στο οποίο αναπτύσσει τις απόψεις του για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θέλει να συνάψει με την ΕΕ αντίστοιχη με αυτή που έχουν οι Βρυξέλλες με τον Καναδά. «Ο πρωθυπουργός θέλει μια εμπορική συμφωνία με τις Βρυξέλλες στο πρότυπο αυτής με τον Καναδά» γράφουν οι Times.

Για τους Financial Times «η Βρετανία κάνει υπόκλιση και εγκαταλείπει την ΕΕ με ένα μίγμα αισιοδοξίας και μεταμέλειας». «Ήταν ένα φοβερό ταξίδι», τιτλοφορείται η City AM, μια εφημερίδα, που διανέμεται δωρεάν και απευθύνεται στις επιχειρήσεις, πάνω από ένα σκίτσο που εμφανίζει διάφορους πολιτικούς που σημάδεψαν το Brexit να βρίσκονται σε τρενάκι του λούνα παρκ. Ανάμεσά τους η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, με μια αυστηρή έκφραση στο πρόσωπό της και ο Νάιτζελ Φάρατζ επικεφαλής του κόμματος του Brexit ενθουσιασμένος και κρατώντας ένα ποτήρι μπύρα.

«Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή» τονίζει η Daily Telegraph, δημοσιεύοντας τις δηλώσεις που έκανε ο Τζόνσον πριν την έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Σάντερλαντ, την πόλη της βορειοανατολικής Αγγλίας όπου οι ψηφοφόροι ψήφισαν μαζικά υπέρ του Brexit.