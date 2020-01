Νέο ηχηρό μήνυμα στον Ερντογάν από τις χώρες που συνορεύουν με τη Λιβύη

Foreign Ministers and officials from countries neighbouring Libya pose for a family photo during a meeting to discuss the conflict in Libya, in Algiers Algeria January 23, 2020. REUTERS/Ramzi Boudina

Οι χώρες που γειτονεύουν με τη Λιβύη απέρριψαν «κάθε ξένη παρέμβαση» στη χώρα που σπαράσσεται από τον εμφύλιο πόλεμο, κατά τη διάρκεια Συνόδου που διεξήχθη στο Αλγέρι με στόχο την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη σύγκρουση, η οποία απειλεί τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Η απόφαση αποτελεί, μεταξύ άλλων, νέο ηχηρό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μάλιστα είχε ζητήσει τη συμβολή Αλγερίας – Τυνησίας για τη μεταφορά στρατιωτών σε λιβυκά εδάφη. Εκλογικός νόμος: Σενάρια πρόωρων εκλογών πυροδοτεί η ψήφιση του από τη βουλή Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη λήξη της συνόδου, ο υπουργός Εξωτερικών της Αλγερίας, Σάμπρι Μπουκαντούμ, ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο «να σεβαστούμε τη Λιβύη ως ενιαίο κράτος, να σεβαστούμε την πολιτική εξουσία των νόμιμων αρχών στο σύνολο του εδάφους» της χώρας. Με πρωτοβουλία της Αλγερίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη σύνοδο μετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Τυνησίας, της Αιγύπτου, του Τσαντ και του Μαλί. Συμμετείχαν, επίσης, υψηλόβαθμοι διπλωμάτες από το Σουδάν και τον Νίγηρα. Παρούσα η Γερμανία, απόντες οι Χαφτάρ – Σάρατζ Παρών στη σύνοδο ήταν και ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, ο οποίος ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα αποτελέσματα της διεθνούς συνόδου που διεξήχθη στο Βερολίνο την Κυριακή. «Η σύνοδος αυτή δεν είναι ένας μηχανισμός αλλά μάλλον μια σύνοδος για να ακουστούν οι φωνές των γειτονικών χωρών (της Λιβύης) στα διεθνή φόρουμ» εξήγησε ο Μπουκαντούμ. Όλοι οι συμμετέχοντες απέρριψαν «κάθε ξένη παρέμβαση στη Λιβύη» και ενθάρρυναν όλες τις πλευρές να επιλύσουν την κρίση «με ειρηνικά μέσα». Στο Αλγέρι δεν συμμετείχαν ούτε ο επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης Φάγιεζ αλ Σάρατζ, ούτε ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χάφταρ. Ο πρόεδρος της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπούν, ο οποίος πήγε στο Βερολίνο την Κυριακή, πρότεινε να βοηθήσει στην έναρξη ενός ενδολιβυκού διαλόγου. «Όλοι ζητούν τη μεσολάβηση της Αλγερίας. Είναι ενθαρρυντικό (…) Η ειρήνη στη Λιβύη είναι συνώνυμη με την ειρήνη σε εμάς» είπε χαρακτηριστικά ο Τεμπούν, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη. Ο Πούτιν προτείνει σύνοδο κορυφής με ηγέτες πέντε χωρών Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, πρότεινε να διεξαχθεί σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Βρετανίας το 2020 για να συζητηθούν τα παγκόσμια ζητήματα, όπως αυτό της Λιβύης. Ο Πούτιν, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Ισραήλ, τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για μια «σοβαρή συζήτηση» με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά θέματα για συζήτηση και ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρόταση του ρώσου προέδρου. «Σήμερα, πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ φέρουν ιστορική ευθύνη. Αγαπητέ Βλαντιμίρ, υποστηρίζω την πρότασή σας να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί» δήλωσε ο Μακρόν και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να το επιτύχουμε αυτό, καθώς είμαστε οι εγγυητές της παγκόσμιας ειρήνης».