Γαλλία: Το Ολοκαύτωμα να συνεχίζεται να διδάσκεται για να μην επαναληφθεί

File photo of the sign "Arbeit macht frei" (Work makes you free) at the main gate of the former German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz in Oswiecim January 19, 2015. A 93-year-old former bookkeeper at Auschwitz went on trial in Germany April 21, 2015, accused by prosecutors of being an accessory in the murder of 300,000 people, though he was not involved in any actual killing at the notorious Nazi death camp. The trial of Oskar Groening, who was 21 and by his own admission an enthusiastic Nazi when he was sent to work at Auschwitz in 1942, is significant because it may be one of the last big Holocaust trials. Seventy years after the end of World War Two very few suspected Nazi criminals are still alive. REUTERS/Pawel Ulatowski/Files

Η πλειονότητα των Γάλλων (57%) αγνοεί ποιος είναι ο αριθμός των Εβραίων — 6 εκατομμύρια — οι οποίοι εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, καταδεικνύει δημοσκόπηση της Schoen Consulting τα αποτελέσματα της οποίας δίνονται στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 69% στην ηλικιακή ομάδα από 38 ετών και κάτω. Εκρηκτική η κατάσταση στη Λιβύη – «Έρχεται μεγάλη καταστροφή» προειδοποιεί ο Σάρατζ Το 43% των προσώπων που ερωτήθηκαν γνωρίζει αντίθετα ποιος είναι ο αριθμός των Εβραίων που εξολοθρεύτηκαν από τους ναζί, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Εβραϊκών Διεκδικήσεων (Jewish Claim Conference) επ' ευκαιρία της 75ης επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης του Άουσβιτς. Όμως το 19% «δεν γνωρίζει», το 8% απάντησε «20 εκατομμύρια» Εβραίοι, το 11% «2 εκατομμύρια», το 13% «1 εκατομμύριο», το 4% «100.000» και το 2% «25.000». Πάνω από τους δύο στους τρεις ερωτηθέντες μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα με ηλικία 38 ετών ή μικρότερη (το 69%) έδωσαν λαθεμένη απάντηση. Το 16% των ερωτηθέντων είπε ότι «δεν έχει ακούσει να μιλούν» για το Σοά, ενώ το 84% απάντησε το αντίθετο. Ο ένας στους τέσσερις Γάλλους ηλικίας κάτω από 38 ετών (25%) είπε ότι δεν έχει ακούσει να μιλούν για αυτό. Οι δύο ερωτηθέντες στους τρεις (66%) ανέφεραν το Άουσβιτς-Μπίρκεναου μεταξύ των στρατοπέδων συγκέντρωσης ή των γκέτο για τα οποία έχουν «ακούσει να μιλούν», πολύ περισσότεροι από όσους αναφέρθηκαν στο Νταχάου (19%), το γκέτο της Βαρσοβίας (13%), το Μπούχενβαλντ (10%), την Τρεμπλίνκα (6%), το Σόμπιμπορ (5%), το Μπέργκεν-Μπέλσεν (4%) και το Ντρανσί (2%), μολονότι το τελευταίο ήταν σε προάστιο του Παρισιού. «Να συνεχίσει να διδάσκεται για να μην επαναληφθεί» Πάντως η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων (82%) κρίνει «σημαντικό να συνεχίσει να διδάσκεται το Ολοκαύτωμα» στο σχολείο, ώστε «να μην επαναληφθεί». «Το σχολείο» πρέπει να είναι αυτό που έχει την ευθύνη «για τη μόρφωση σχετικά με το Σοά» για το 77% των ερωτηθέντων, πάνω από «τους γονείς» (46%) ή «την κυβέρνηση» (42%). Περί το 46% εξ όσων είπαν ότι έχουν ακούσει να συζητείται το θέμα είπαν πως αυτό έγινε στο σχολείο, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό όσων άκουσαν το θέμα να συζητείται στην τηλεόραση (17%) ή «στο σπίτι» τους (12%). Μεταξύ όσων έμαθαν για αυτό μέσω κάποιου καλλιτεχνικού έργου, οι περισσότεροι αναφέρονται στο Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ (64%), τη Λίστα του Σίντλερ (63%) και τη σειρά Το Ολοκαύτωμα (46%). Το 54% θεωρεί ότι «κάτι παρόμοιο με το Ολοκαύτωμα θα μπορούσε να επαναληφθεί», μολονότι η εξόντωση των Εβραίων είναι «μοναδική, διαφορετική από κάθε άλλη γενοκτονία που διαπράχθηκε τον 20ό και τον 21ο αιώνα», σύμφωνα με το 59% του δείγματος. Θα μπορούσαν οι Εβραίοι να «υποστούν άλλη μια μαζική γενοκτονία»; Το 35% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ναι, ενώ το 32% «διαφωνεί» με αυτή τη θέση. Ο εθνικοσοσιαλισμός, ή ναζισμός, «θα μπορούσε να ξαναπάρει την εξουσία», φοβάται ένα 42% του δείγματος, ενώ το 26% «διαφωνεί». Μόλις το 10% του δείγματος θεωρεί ότι το «Ολοκαύτωμα είναι μύθευμα» ή ότι «ο αριθμός των Εβραίων που λέγεται ότι εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος είναι πολύ υπερβολικός». Το ποσοστό αυτό όμως αυξάνεται στο 23% στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 38 ετών. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων αλλά και μέσω Διαδικτύου το χρονικό διάστημα από την 9η ως τη 16η Νοεμβρίου 2019 σε δείγμα 1.100 ανθρώπων ηλικίας 18 ετών και πάνω. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±3,1%.