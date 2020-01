Κάνσας: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο με δύο νεκρούς

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 ακόμη τραυματίστηκαν στη διάρκεια πυροβολισμών που σημειώθηκαν έξω από night club στο Κάνσας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 11:30 μμ σύμφωνα με το kshb.com. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι άγνωστος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον θαμώνων που βρίσκονταν έξω από το Ultra Lounge 9in.

Όπως προκύπτει από ανάρτηση στο Facebook το εν λόγω κέντρο φιλοξενούσε πάρτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος AFC από την ομάδα Kansas City Chiefs.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα που επικαλείται την αστυνομία, ο δράστης έπεσε νεκρός από φύλακα του κλαμπ ενώ τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: @kcpolice & @CityOfIndepMO police on scene of a shooting at a nightclub on Highway 40 off South Noland Road. @41actionnews pic.twitter.com/uLgzLtgfLM

— Andres Gutierrez (@AFGutierrez) January 20, 2020