Αυστραλία: Συγκλονίζουν οι εικόνες από την πύρινη λαίλαπα – «Βάφτηκαν» τα πάντα πορτοκαλί

Μια από τις χειρότερες μέρες της διανύει η Αυστραλία με τις πυρκαγιές να έχουν σαρώσει ολόκληρες περιοχές προκαλώντας τον θάνατο 24 ανθρώπων ενώ μισό εκατομμύριο φτάνει ο αριθμός των νεκρών ζώων, με ολόκληρο τον πλανήτη να παρακολουθεί με τρόμο τις εξελίξεις.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φονικές πυρκαγιές που μαστίζουν την περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Στην Μαλακούτα, μια μικρή πόλη στην νότια πολιτεία της Βικτόριας, ο πληθυσμός, την περίοδο των Χριστουγέννων από 1.500 φτάνει τους 8.000, καθώς πολλές οικογένειες διαθέτουν εξοχικές κατοικίες, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των τουριστών που σπεύδουν στην περιοχή για να απολαύσουν τις παραλίες με την λευκή άμμο και τα γαλάζια νερά.

Οι φωτογραφίες από τις περιοχές θυμίζουν σκηνές «Αποκάλυψης» καθώς έχουν «χρωματιστεί» πορτοκαλί και κόκκινες, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

Aukland is over 2000km away from the bushfires in Australia and this is what the sky looked like here today at 3pm. The world is actually dying. pic.twitter.com/2svaaNkdjn

— Jo (@jo_neumegen) January 5, 2020