VW Golf 2020: Πολίτης του -ψηφιακού- κόσμου

Αποστολή στην Πορτογαλία, Νατάσσα Κοντογιάννη

Το νέο VW Golf ΜΚ8 είναι… Απλά Golf. Τα 35 εκατομμύρια πωλήσεις, τα 45 έτη αδιάλειπτης παρουσίας του, ο επίσημος τίτλος του δημοφιλέστερου hatchback της κατηγορίας του όσο και ο ανεπίσημος του βαρόμετρου για τις προδιαγραφές της, αρκούν για να σε απαλλάξουν από την υποχρέωση επιλογής ενός μονοδιάστατου κατηγορούμενου για να μπει κανείς στο νόημα της όγδοης γενιάς του.

Αν ωστόσο σε ένα παράλληλο δημοσιογραφικό σύμπαν όπου η πρώτη μας επαφή με το νέο εκπρόσωπο της δυναστείας των Golf σε μια αντίστροφη πορεία από το ταξίδι των σταφυλιών στα αποστακτήρια του πιο φημισμένου κρασιού της Πορτογαλίας, δηλαδή από το Πόρτο στα ενδότερα, κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Δούρου, έπρεπε υποχρεωτικά να συνοψιστεί σε δύο αράδες τότε μάλλον οι λέξεις κλειδιά θα ήταν επίπονη μηχανολογική και επαναστατική ψηφιακή εξέλιξη καθώς και επιλογές. Οι τελευταίες σε υπερθετικό βαθμό και με τον τρόπο που μόνο η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει.

Ξεκινώντας αντίστροφα από τα συνηθισμένα , το νέο Golf διαθέτει ήδη από το βασικό επίπεδο εξοπλισμού του που, στην εγχώρια αγορά θα είναι το δεύτερο τη τάξει Life, ένα πλήρως ψηφιακό εσωτερικό περιβάλλον το οποίο συνοψίζεται στην παρουσία ενός ψηφιακού πίνακα οργάνων 10 ιντσών, μιας οθόνης αφής 8,25 ιντσών για το infotainment και κυρίως, στην παρουσία επιφανειών αφής για κάθε πιθανή ή και απίθανη λειτουργία οι οποίες έχουν αντικαταστήσει πλήρως τους φυσικούς διακόπτες.

Ενδεικτικά, οι λειτουργίες του κλιματισμού, των φωτιστικών σωμάτων και η πρόσβαση στα υπομενού του infotainment και στις άφθονες ρυθμίσεις, πραγματοποιούνται μέσω επιφανειών αφής που παρεπιδημούν κάτω από την κεντρική οθόνη του συστήματος ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και αριστερά από το τιμόνι, δημιουργώντας ένα ομολογουμένως πρωτόγνωρο περιβάλλον για τα δεδομένα του Golf. Επίσης, στην υπερπλεονάζουσα λογική πληροφόρησης στα εξοπλιστικά χαρακτηριστικά του νέου Golf συμπεριλαμβάνεται και ένα ιδιαιτέρως χρηστικό όσο και εξαιρετικά ευκρινές head-up display.

Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι τόσο σημαντική που ακόμα και οι ήδη ιδιοκτήτες Golf θα χρειαστούν κάποια εξοικείωση προκειμένου να πλοηγηθούν και να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες επιλογές οι οποίες ιδίως στις ακριβότερες εκδόσεις όπου παρεμπιπτόντως η οθόνη του infotainment αυξάνεται σε 10,0 ίντσες, είναι πραγματικά άφθονες και δείχνουν ότι η VW βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο σε ό,τι αφορά την κατανόηση της Generation Y.

Με δεδομένο ότι δεν ανήκω σε αυτήν αλλά στην αμέσως προηγούμενη γενιά, κάπου στις παρυφές των millenials, η παραπάνω εξοικείωση ίσως να πήρε παραπάνω χρόνο από όσο θα χρειαζόταν ο μέσος εκπρόσωπος της Generation Y ωστόσο, στις πλούσιες εξοπλιστικές εκδόσεις τις οποίες οδηγήσαμε όπου η δυνατότητα ελέγχου λειτουργιών μέσω φωνητικών εντολών και νευμάτων ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό με απάλλαξαν ευχάριστα από την αναζήτηση της «σωστής» επιφάνειας αφής δια της… αφής για την εκτέλεση μιας ορισμένης λειτουργίας.

Στις ψηφιακές ιδιαιτερότητες του Golf, συνυπολογίστε και τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον επιλογών μετά την αγορά του χάρη στο πρόγραμμα We Upgrade το οποίο επί της ουσίας «ξεκλειδώνει» δυνατότητες όπως το ρυθμιζόμενο cruise control, το σύστημα αυτόματων φωτιστικών σωμάτων, το σύστημα πλοήγησης, hot-spot Wi-Fi και τη δυνατότητα φωνητικού ελέγχου για τις λειτουργίες του infotainment, όταν ο οδηγός αποφασίσει ότι τις χρειάζεται και χωρίς απαραιτήτως αυτή η απόφαση να πρέπει να συμπίπτει με την αρχική αγορά του αυτοκινήτου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί πρωτιά για τα δεδομένα της VW, αλλά κάτι πολύ σύνηθες όσο και οικείο για τους χρήστες smartphones και τους gamers τους οποίους προφανώς είχαν κατά νου οι σχεδιαστές του ψηφιακού κόσμου του Golf.

Εκτός από τα παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί όπως αντιλαμβάνεται κανείς στην πολλαπλότητα των επιλογών σε κάθε επίπεδο όπως επιβάλλει η ψηφιακή αίσθηση που αποπνέει το νέο Golf σε βαθμό που η απαρίθμησή τους θα χρειαζόταν κάτι παραπάνω από ένα κείμενο.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι ήδη από το βασικό εξοπλισμό το γερμανικό μικρομεσαίο μοντέλο διαθέτει ατμοσφαιρικό LED φωτισμό για το εσωτερικό του ο οποίος προσφέρει δέκα διαφορετικούς χρωματισμούς οι οποίοι αυξάνονται αριθμητικά όσο ανεβαίνουν οι εκδόσεις, ενώ για όσους επιλέξουν τον προαιρετικό τριζωνικό κλιματισμό Smart Climate εκτός από τις εθιμοτυπικές λειτουργίες αυξομείωσης της θερμοκρασίας και οδηγό, συνοδηγό και πίσω κάθισμα, θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των έξυπνων διαμορφώσεων: Clear screen, Warm feet, Warm hands, Cool feet και Fresh air, είτε μέσω της οθόνης του infotainment είτε μέσω φωνητικών εντολών, οι οποίες αν και αντιστοιχούν στις γνωστές «πεζές» λειτουργίες των πάλαι ποτέ διακοπτών του κλιματισμού είναι ενδεικτικές του σκεπτικού διαμόρφωσης του νέου Golf.

Επίσης, όπως θα περίμενε κανείς από το διασυνδεδεμένο ύφος της διαμόρφωσης του νέου Golf, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο σύμπαν εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών του VW We μέσω We Connect και We Connect Plus τα οποία προσφέρονται δωρεάν για τον πρώτο χρόνο ενώ στην πορεία θα προστεθεί και η υπηρεσία Alexa Web, εν είδει ψηφιακού βοηθού.

Φυσικά, πλην των gadgets το νέο Golf διαθέτει και την τελευταία λέξη της VW σε ό,τι αφορά τα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το Travel Assist συνδυαστικά με το ενεργό cruise control ACC τα οποία εξασφαλίζουν στο μικρομεσαίο μοντέλο τη δυνατότητα ημιαυτόνομης οδήγησης σε ταχύτητες έως και 210 χλμ./ώρα, συνεργαζόμενα με τα δεδομένα που προκύπτουν από το σύστημα πλοήγησης και τις εξωτερικές κάμερες. Προϋπόθεση ο οδηγός να μην αφήσει το τιμόνι για χρόνο άνω των 15 δευτερολέπτων ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη το αυτοκίνητο μπορεί να ακινητοποιήσει ασφαλώς τον εαυτό του. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ACC είναι από τα στοιχεία που μπορούν να προστεθούν εκ των υστέρων, ενώ όπως έχει ήδη ανακοινώσει η VW στο μέλλον θα υπάρξει αναβάθμιση του συγκεκριμένου συστήματος το οποίο θα επιτρέπει την αυτόνομη οδήγηση και σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας.

Πλην των όσων συνταρακτικών ψηφιακών έχουν συντελεστεί στον θάλαμο του Golf, τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν κάτι από την αύρα του παρελθόντος σε ό,τι αφορά την σχεδίαση και κυρίως την ποιότητα συναρμογής της VW αν και σε ορισμένα σημεία θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς κάποιες αστοχίες σε ό,τι αφορά τα υλικά και κυρίως την έκτασή τους. Έτσι, αν και κυριαρχεί η γνώριμη ποιότητα στα υλικά, επιλογές όπως τα σκληρότερα, από ότι στο παρελθόν, πλαστικά στις επιφάνειες που βρίσκονται πιο χαμηλά ή π.χ. η προφανώς συνειδητή επιλογή, να επενδύεται από διαφορετικό πλαστικό το σημείο που η πόρτα συναντά το κάτω μέρος του τζαμιού στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα είναι μάλλον αψυχολόγητη αν και ήσσονος σημασίας για τη γενικότερη εικόνα ποιότητας η οποία παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Aφήνοντας κατά μέρος το ψηφιακό εσωτερικό του νέου Golf και περνώντας στο εξωτερικό του, η νέα γενιά επιβεβαιώνει τον κανόνα του είδους ο οποίος εντελώς απλουστευτικά θα μπορούσε να οριστεί ως εξής: κανένας ποτέ δεν εξεπλάγη αντικρίζοντας ένα νέο Golf. To ίδιο ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση καθώς το γερμανικό μικρομεσαίο έχει διατηρήσει τις γνώριμες σχεδιαστικές γραμμές του χωρίς βέβαια στην ουσία τίποτα να είναι ίδιο.

Οι πιο εμφανείς διαφορές εντοπίζονται στο μπροστινό τμήμα όπου εκτός από τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες της νέας του όψης του με τις χαρακτηριστικές εισαγωγές αέρα με τα διπλωμένα πτερύγια στα άκρα, το πιο μυώδες καπό και τη νέα στενότερη γρίλια, το Golf χαρακτηρίζεται από τα πολύ διαφορετικά και πιο λεπτά φωτιστικά σώματα. Αυτά έχουν απαρνηθεί πλήρως την παραδοσιακή τεχνολογία των λαμπτήρων προς όφελος της τεχνολογίας LED και προσφέρονται σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις με την κορυφαία LED Matrix να καθιστά τα νέα φωτιστικά σώματα αυτόματα ρυθμιζόμενα και με λειτουργία που αποτρέπει την όχληση στους αντίθετα διερχόμενους και τους προπορευόμενους οδηγούς.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πίσω τμήμα όπου ξεχωρίζουν επίσης τα νέας σχεδίασης LED φωτιστικά σώματα, οι «ψεύτικες» απολήξεις της εξάτμισης από χρώμιο σαν σχεδιαστικό τερτίπι που αναπαράγει το μοτίβο των μπροστινών φωτιστικών σωμάτων και η νέα ρετρό γραμματοσειρά με την οποία αναγράφεται το όνομα του μοντέλου, κάτι σαν σύνδεση με την ιστορία του.

Σχεδόν απαράλλακτες παραμένουν και οι διαστάσεις του Golf οι οποίες διαφοροποιούνται μόλις κατά κάποια χιλιοστά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά του, εξασφαλίζοντας την γνώριμη ευρυχωρία που προσέφερε το μοντέλο στο πρόσφατο παρελθόν του.

Πίσω από τις απολύτως γνώριμες αναλογίες του βρίσκεται η επίσης γνώριμη και πολυχρηστική πλατφόρμα MQB στην οποία εξακολουθεί να βασίζεται το γερμανικό μοντέλο, αφήνοντας τους γερμανούς μηχανικούς να εστιάσουν στην περαιτέρω βελτίωση των λεπτομερειών αλλά και στο δεύτερο «επαναστατικό» στοιχείο που ακολουθεί την όγδοη γενιά του Golf το οποίο εντάσσει την ήπια υβριδική τεχνολογία στον σκληρό πυρήνα της γκάμας.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt που συνοδεύει τους κινητήρες βενζίνης 1,0 και 1,5 λίτρου και το οποίο αναλαμβάνει αφενός την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση την οποία μπορεί να διοχετεύσει στη συνέχεια λειτουργώντας επικουρικά ως overboost στον κινητήρα κατά την επιτάχυνση. Οι εκδόσεις eTSI όπως ονομάζονται θα προσφέρονται σε εκδόσεις ισχύος 110 (τρικύλινδρος κινητήρας 1,0 λίτρου) 130 και 150 ίππων (τετρακύλινδρος κινητήρας 1,5 λίτρου), αποκλειστικά σε συνδυασμό με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG επτά σχέσεων.

Αρχικά ωστόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη μέσω της έκδοσης των 150 ίππων την οποία είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε στην Πορτογαλία, αντιλαμβανόμενοι την συνεισφορά της ηλεκτρικής υποβοήθησης στην εκκίνηση του κινητήρα. Σε συνδυασμό με τη λειτουργία απενεργοποίησης των μισών κυλίνδρων του κινητήρα όταν δεν απαιτείται η συνδρομή τους, η μετάβαση από το coasting στην επανεμπλοκή του κινητήρα εσωτερικής καύσης, γίνεται πιο ομαλά από ποτέ, σχεδόν αδιόρατα ενώ υπό πίεση, το overboost καλύπτει την όποια απροθυμία του κιβωτίου DSG στα kickdowns. Προφανώς η συγκεκριμένη τεχνολογία θα έχει και απτά οφέλη στην εξοικονόμηση καυσίμου αν και προς το παρόν η VW δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Ανεξαρτήτως οικονομίας, στo εξοπλιστικό παλμαρέ της έκδοσης eTSI των 150 ίππων, συμπεριλαμβανόταν το προαιρετικό σύστημα DCC το οποίο έγκειται στην παρουσία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενων αναρτήσεων σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό διαφορικό (XDS). Προς επίρρωση της αφθονίας επιλογών του νέου Golf δίνεται η δυνατότητα στον οδηγό εκτός από τις βασικές διαμορφώσεις Eco, Comfort και Sport οι οποίες επηρεάζουν την ανάρτηση, όσο και την απόκριση του κινητήρα και του συστήματος διεύθυνσης να διαλέξει από τις 15 διαφορετικές επιλογές ανάμεσα στις τρεις βασικές διαμορφώσεις, προσαρμόζοντας το προσωπικό του προφίλ οδήγησης στα μέτρα του.

Σε ό,τι αφορά τη διάταξη της ανάρτησης, αποτελείται από γόνατα MacPherson στον μπροστινό άξονα και πολλαπλών συνδέσμων ή ημιάκαμπτο άξονα για τους πίσω τροχούς στις εκδόσεις που βρίσκονται χαμηλά στην προϊοντική πυραμίδα. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το νέο Golf θα προσφέρεται και με δύο διαφορετικά συστήματα διεύθυνσης, ένα απλό και ένα προαιρετικό, πιο σπορ διαμόρφωσης, αμφότερα υποσχόμενα περισσότερη αμεσότητα σε σχέση με το παρελθόν. Επί το έργον το τιμόνι του Golf μοιάζει κατά τι ελαφρύτερο σε σχέση με το παρελθόν όσο και πιο ακριβές χωρίς ωστόσο να απεμπολεί τo γνώριμο έλλειμμα σε πληροφόρηση.

Πάντως στην έκδοση eTSI των 150 ίππων, εκτός από τη γενναιοδωρία του κινητήρα σε ισχύ και την αμεσότητα του κιβωτίου συνεπικουρούμενων των paddles, η παρουσία του προαιρετικού συστήματος DCC το οποίο βάσει των δεδομένων που προκύπτουν από την ταχύτητα, το σύστημα διεύθυνσης και πέδησης, προσαρμόζει την ανάρτηση ξεχωριστά για κάθε τροχό, αποτελούν ιδανικής στιβαρότητας και σταθερότητας συνδυασμό, εξαιρετικά δύσκολο να αποσταθεροποιηθεί, ακόμα και αν το ζητούμενο είναι η αναζήτηση των ορίων του αυτοκινήτου στους φιδίσιους δρόμους της πορτογαλικής επαρχίας υπό έντονη βροχόπτωση.

Εκτός από την έκδοση ήπιας υβριδικής τεχνολογίας το Golf θα είναι διαθέσιμο αρχικά σε δύο «απλές» εκδόσεις βενζίνης με πρωταγωνιστή και πάλι τον κινητήρα 1,5 λίτρου σε εκδοχές ισχύος 130 και 150 ίππων και σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων ενώ την εγχώρια γκάμα θα συμπληρώσει σε πρώτο χρόνο ένας δίλιτρος diesel 150 ίππων αποκλειστικά διαθέσιμος με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τα κινητήρια σύνολα θα εμπλουτιστούν περαιτέρω με το πέρασμα του χρόνου καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί η plug-in υβριδική έκδοση ισχύος 204 ίππων, έκδοση φυσικού αερίου ενώ δεν θα λείψουν και οι ισχυρότερες GTI, GTI TCR και φυσικά η κορυφαία R.

Στην χώρα μας το Golf αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου ενώ, σύμφωνα με τις συστάσεις η αρχική τιμή του θα βρεθεί μεταξύ 21.500-22.000 ευρώ.