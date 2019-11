Η επική αντίδραση Ζβέρεφ όταν τον αποκάλεσαν… Στέφανο

Βαριά φαίνεται πως έπεσε στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ η ήττα από τον Στέφανο Τσιτσιπά με 2-0 σετ για τα ATP Finals, καθώς ήταν η 4η σε 5 αγώνες που έχει δώσει με τον Ελληνα τενίστα.

Μια ήττα που έβαλε σε μπελάδες τον Γερμανό, ο οποίος πλέον για να περάσει στους «4» της διοργάνωσης θα πρέπει να κερδίσει αύριο το βράδυ τον Μεντβέντεφ.

Δύο τενίστες που έχουν κάτι κοινό: Την αντιπάθεια προς το πρόσωπο του Στέφανου. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Γερμανός κατά του Ελληνα πρωταθλητή, στον οποίο τον κατηγορούσε ότι καθυστερεί εσκεμμένα το παιχνίδι.

«Πολλές φορές ο Τσιτσιπάς ξεπερνάει τα όρια, όταν αλλάζει τα παπούτσια του 15 φορές σε ένα τουρνουά, ή πηγαίνει στο μπάνιο στη μέση ενός σετ. Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Άσε τη ρακέτα σου να μιλήσει για σένα. Δε χρειάζεται να κάνεις τέτοια πράγματα για να αποσπάς την προσοχή του αντιπάλου σου, να προσπαθείς να κερδίσεις μ’ αυτόν τον τρόπο», είχε δηλώσει ο Ζβέρεφ.

Αυτή τη φορά ο Γερμανός δεν χρειάστηκε να πει κάτι για να δείξει την αντιπάθειά του για τον Ελληνα τενίστα. Χρειάστηκε απλά ένας μορφασμός στο πρόσωπό του για να φανεί ότι δεν γουστάρει τον Στέφανο, όπως επίσης και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη Τύπου ένας από τους δημοσιογράφους αποκάλεσε τον Αλεξάντερ καταλάθος ως Στέφανο, με τον Γερμανό να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.

«Did you just call me Stefanos?»😅 pic.twitter.com/vUquWFzniB

— bo3 king (@zverevss) November 14, 2019