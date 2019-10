Τραμπ : Σε ρόλο ειρηνοποιού – Να δώσουμε τέλος στους πολέμους

Την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Βόρεια Συρία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε tweet επισημαίνει: «Τελειώνουμε με τους ατελείωτους πολέμους».

Συγκεκριμένα, ο αμερικανός πρόεδρος αναπαράγει μια δήλωση του υπουργού Αμυνας Μαρκ Εσπερ. «Η εκεχειρία κρατά καλά. Μερικές μικρές αψιμαχίες που σημειώθηκαν τελείωσαν γρήγορα. Οι Κούρδοι εγκαθίστανται σε νέες περιοχές. Οι αμερικανοί στρατιώτες δεν βρίσκονται στη μάχη ή στην ζώνη της εκεχειρίας. Έχουμε διασφαλίσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις».

Ο Ντόναλντ Ντραμπ καταλήγει: «Τελειώνουμε με τους ατελείωτους πολέμους!».

“The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with Kurds. U.S. soldiers are not in combat or ceasefire zone. We have secured the Oil.” Mark Esper, Secretary of Defense. Ending endless wars!

