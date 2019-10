Τραμπ : Η επόμενη G7 δεν θα φιλοξενηθεί στο Trump National Doral Club

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως εγκαταλείπει το σχέδιό του να φιλοξενηθεί η επόμενη σύνοδος της G7 στο γκολφ κλαμπ ιδιοκτησίας του στη Φλόριντα.

Με ανάρτηση στο twitter τόνισε πως η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει άμεσα να αναζητεί άλλη τοποθεσία διεξαγωγής της συνόδου κορυφής της G7. Μεταξύ άλλων εξετάζεται και το Καμπ Ντέιβιντ, ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Μίλησε για «παρανοϊκή και παράλογη εχθρότητα» των Δημοκρατικών και των μέσων ενημέρωσης για να δικαιολογήσει την ανατροπή της απόφασής του.

….Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019