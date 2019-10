Ο Μπότας θριάμβευσε στη Σουζούκα, το… σήκωσε η Mercedes

Τι κι αν ξεκινούσε με 1-2 η Ferrari και τους Φέτελ-Λεκλέρκ στην πρώτη σειρά εκκίνησης; Ο Βάλτερι Μπότας πραγματοποίησε εκπληκτική εκκίνηση, πέρασε στην πρώτη θέση από την τρίτη στην οποία ξεκίνησε και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω του.

Πήρε την τρίτη του νίκη στη σεζόν και σε συνδυασμό με την τρίτη θέση του Λιούς Χάμιλτον η Mercedes στέφθηκε πρωταθλήτρια των κατασκευαστών για έκτη φορά στην ιστορία της. Στη δεύτερη θέση ο Σεμπάστιαν Φέτελ που άντεξε στην πίεση του Βρετανού.

Ο αγώνας ήταν επεισοδιακός στην εκκίνηση με τους Λεκλέρκ και Φερστάπεν να έχουν επαφή και τον δεύτερο να εγκαταλείπει τελικά μετά από 15 γύρους. Το περιστατικό θα εξεταστεί από τους αγωνοδίκες αν και στην αρχή αποφάσισαν ότι το συμβάν ήταν αγωνιστικό.

Ο Λεκλέρκ συνέχισε παρά το ότι είχε σπάσει μέρος της μπροστά αεροτομής του το οποίο χτύπησε το μονοθέσιο του Χάμιλτον με τον παγκόσμιο πρωταθλητή να διαμαρτύρεται επειδή ο Μονεγάσκος δεν μπήκε στα πιτ κάτι που τελικά έγινε και τον έριξε στην 18η θέση.

Από κει και πέρα το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην «μάχη» για τη δεύτερη θέση με τον Χάμιλτον να «κολλάει» πίσω από τον Φέτελ λόγω του ότι υπολόγιζε σε ένα πιτ στοπ αλλά λόγω φθοράς ελαστικών αναγκάστηκε να κάνει και δεύτερο, με τον Γερμανό όμως να αντέχει δίνοντας ρεσιτάλ στους πέντε τελευταίους γύρους και να τερματίζει δεύτερος στο φινάλε.

Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο εξαιρετικός Άλμπον πέμπτος ο Σάινθ και ακολούθησαν Λεκλέρκ, Ρικιάρντο, Γκασλί, Πέρεζ και Χούλκενμπεργκ που έκλεισαν τη δεκάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον τίτλο αυτό η Mercedes ισοφάρισε και το ρεκόρ της Ferrari με έξι σερί κατακτήσεις (1999-2004).

Επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix του Μεξικού.

