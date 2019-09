Παρέμβαση στην πρώην κατάληψη της Σπ. Τρικούπη 17 στα Εξάρχεια

Ένα μεγάλο πανό με το σύνθημα «no pasaran» ανάρτησαν άτομα στο κτίριο επί της Σπ. Τρικούπη 17 στην πλατεία Εξαρχείων το οποίο ήταν υπό κατάληψη και εκκενώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στις 27 Αυγούστου.

Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση του κοντέινερ από την πλατεία Εξαρχείων που είχε τοποθετηθεί από αντιεξουσιαστές και λειτουργούσε σαν πολιτικό περίπτερο και κέντρο ενημέρωσης.

Ειδικότερα το βράδυ της Παρασκευής μια ομάδα περίπου 50 ατόμων συγκεντρώθηκε στο σημείο και κινήθηκαν προς την Σπ. Τρικούπη όπου υπήρχε αστυνομική παρουσία, ανάβοντας καπνογόνα.

Την ίδια ώρα άλλα άτομα περνώντας από ταράτσα σε ταράτσα κατάφεραν να φτάσουν στο κτίριο όπου στεγαζόταν η «κατάληψη στέγης προσφύγων» (Σπ. Τρικούπη 17) και ανάρτησαν το πανό.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο twitter εκτός από το πανό φαίνονται και άτομα στα παράθυρα του κτιρίου να έχουν ανάψει πυρσούς ενώ γίνεται λόγος για ανακατάληψη του κτιρίου.

Spirou Trikoupi has been occupied again.

(Squat was evicted at 27/8)#Exarcheia #antireport pic.twitter.com/OQEuBaUxld

