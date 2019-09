Ανανέωσε με τη Γιουνάιτεντ ο Λίντελοφ

Κάτοικος Μάντσεστερ θα παραμείνει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Βίκτορ Λίντελοφ.

Ο Σουηδός άσος έφτασε σε συμφωνία με τους «κόκκινους διάβολους» για την επέκταση της συνεργασίας τους και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο σύλλογο μέχρι το 2024, ενώ υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Κάπως έτσι, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός εξαργύρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μεστές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς επί εποχής Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα βασικά γρανάζια της αμυντικής γραμμής.

Μάλιστα, ο Λίντελοφ αποτελεί το δεύτερο όνομα που ανανέωνει τους… δεσμούς του με τον σύλλογο μέσα στις τελευταίες ημέρες, αφού και ο Νταβίντ Ντε Χέα έβαλε με τη σειρά του υπογραφή σε νέο συμβόλαιο την Δευτέρα (16/9).

✍️ @VLindelof has committed his future to #MUFC!

— Manchester United (@ManUtd) September 18, 2019