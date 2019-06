Ερντογάν προς ΕΕ: Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει

Ακάθεκτη προχωρά η Τουρκία σε ό,τι έχει εξαγγείλει και σε ό,τι έχει προγραμματίσει στην Ανατολική Μεσόγειο παρά το σαφές μήνυμα της ΕΕ.

«Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει να ασκήσουμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες μόλις ώρες μετά τη φραστική καταδίκη της χώρας του για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα για τις ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ.

#BREAKING No one can stop us from pursuing rights, interests of Turkish Cypriots in Eastern Mediterranean: Turkish President Erdogan

