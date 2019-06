Διεθνής ανησυχία για τις επιθέσεις στα τάνκερ – Ποιος ο αντίκτυπος στην αγορά πετρελαίου

Την παγκόσμια κοινή γνώμη σόκαραν οι επιθέσεις στα δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν. Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στα δύο δεξαμενόπλοια, αφενός για την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων τους που διαπλέουν τα Στενά του Χορμούζ και φυσικά για τις επιπτώσεις του θερμού περιστατικού στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Οι επιθέσεις στα δύο τάνκερ ακολουθήθηκαν από ένα άλμα 3% στις τιμές του «μαύρου χρυσού» κατά την έναρξη των ευρωπαϊκών συναλλαγών.

Σε δηλώσεις του στο CNN, Aμερικανός αξιωματούχος Άμυνας που δεν κατονομάζεται, επισημαίνει ότι η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τα πετρελαιοφόρα που τυλίχθηκαν στις φλόγες να έχουν χτυπηθεί από βλήματα ή νάρκες.

Tanker ship «Altair» on fire near the Strait of Hormuz» with the flag of the Marshall Islands belong to Norway. pic.twitter.com/XRS65Z4fhr

Footage of the Front Altair tanker on fire in the Gulf of Oman (near the mouth of the Strait of Hormuz). Here our latest update of the attack to two #oil tankers earlier today: https://t.co/bX7gCFSOhg #OOTT pic.twitter.com/bQvZEtWZcs

— Javier Blas (@JavierBlas) June 13, 2019