Αποχώρησε από τους Λέικερς ο Λουκ Ουόλτον

Τον επόμενο head coach τους αναζητούν από το βράδυ της Παρασκευής (12/4) οι Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς ο Λουκ Γουόλτον αποχώρησε από την ομάδα.

Οι δύο πλευρές έλυσαν από κοινού τη συνεργασία τους, δύο 24ωρα μετά την απόφαση του Μάτζικ Τζόνσον να παραιτηθεί από την θέση του προέδρου.

«Ευχαριστούμε τον Λουκ για την αφοσίωσή του τα τελευταία τρία χρόνια» ήταν η δήλωση του Ρομπ Πελίνκα, που παραμένει στον ρόλο του GM.

Ο Τάιρον Λου είναι ένα από τα φαβορί για τη θέση, με τον Τζέισον Κιντ να «φλερτάρει» κι αυτός με τον πάγκο του συλλόγου.

The Los Angeles Lakers and Luke Walton have mutually agreed to part ways.

«We would like to thank Luke for his dedicated service over the last three years,» said General Manager Rob Pelinka. «We wish Luke and his family the best of luck moving forward.»https://t.co/3cgU3WPgnJ

