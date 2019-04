Euroleague: Ο δρόμος της Ζαλγκίρις μέχρι τα play-off

H Ζαλγκίρις Κάουνας κατάφερε να πάρει την μεγάλη πρόκριση για τα play-off της Euroleague, μετά την νίκη που έκανε μέσα στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Πλέον, η Ζαλγκίρις θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικάμε μειονέκτημα έδρας την Φενέρμπαχτσε, την οποία που την απέκλεισε από τον μεγάλο τελικό της περασμένης διοργάνωσης.

Road To The Playoffs: @bczalgiris

Click the link ⬇ to see how Zalgiris made the postseason after one of most unprecedented runs in EuroLeague history 🙌https://t.co/bBCHFphBx5 pic.twitter.com/1J1hVKVP5Z

— EuroLeague (@EuroLeague) April 11, 2019