«Πάγωσε» το Ολντ Τράφορντ: Ετσι άνοιξε το σκορ η Μπαρτσελόνα (vid)

Με αυτογκόλ του Σο στο 13’ η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στον αγώνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Μέσι έκανε ωραία τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Σουάρες πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Σο και κατέληξε στα δίχτυα του Νταβίντ Ντε Χέα για το 0-1.

Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, καθώς ο βοηθός ύψωσε τη σημαία του, αλλά μετά τη χρήση του VAR κατοχυρώθηκε και οι Μπλαουγκράνα πήραν κεφάλι στο σκορ.

Ωραία συνεργασία από τους δύο αστέρες της Μπαρτσελόνα, που έδειξαν για μια ακόμα φορά ότι βρίσκονται με κλειστά μάτια.

Amazing vision + passing from both Messi and Busquets.

Suárez with the finish. pic.twitter.com/yaluHfGWxc

— juniuer (@juniuer) April 10, 2019