Τουσκ: Υπό προϋποθέσεις μία σύντομη παράταση για το Brexit

«Πιθανή μια σύντομη χρονική παράταση του Brexit», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, «αλλά υπό συγκεκριμένους όρους, αν το βρετανικό κοινοβούλιο εγκρίνει τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση» πρόσθεσε.

Ο Τουσκ διευκρίνισε ότι παραμένει ανοιχτό παραμένει το ακριβές χρονικό διάστημα μιας τέτοιας παράτασης.

Ωστόσο, υπογράμμισε η συμφωνία Αποχώρησης για το Brexit που διαπραγματεύθηκε η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι με την Ε.Ε. δεν πρόκειται να ξανανοίξει.

«Ακόμα κι αν η ελπίδα για τελική επιτυχία φαίνεται αδύνατη, ακόμη και απατηλή, και παρόλο που η κούραση του Brexit γίνεται όλο και περισσότερο ορατή και δικαιολογημένη, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την αναζήτηση – μέχρι την τελευταία στιγμή – μιας θετικής λύσης» δήλωσε επίσης ο Τουσκ.

Even if the hope for final success may seem frail, even illusory, and although Brexit fatigue is increasingly visible and justified, we cannot give up seeking – until the very last moment – a positive solution. #euco

— Donald Tusk (@eucopresident) March 20, 2019