H ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη για τα 112 χρόνια από τη γέννηση του Κ. Καραμανλή

Kyriakos Mitsotakis ✔@kmitsotakis «Ο πολιτικός κινδυνεύει πιο πολύ από τις κολακείες των φίλων του, παρά από τις επιθέσεις των εχθρών του». Θυμάμαι συχνά τα αποφθέγματα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι ένας ανεκτίμητος και διαχρονικός οδηγός για μας τους πολιτικούς. Ο ιδρυτής της ΝΔ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1907. 226

