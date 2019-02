Τζόρνταν, Ντέιβις και τώρα… Χάρντεν

Ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο φετινό ΝΒΑ. Τελευταίο του «θύμα» οι Τζαζ, καθώς στο ματς κόντρα στην Γιούτα σημείωσε 43 πόντους 12 ριμπάουντ, 6 κλεψίματα, 5 ασίστ και 4 μπλοκ σε άλλο ένα one man show.

Μάλιστα, χάρη σε αυτή την εμφάνιση του έγραψε ιστορία καθώς είναι το 3ο του ματς με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ κλεψίματα, πιάνοντας έτσι στην κορυφή τους Μάικλ Τζόρνταν και Άντονι Ντέιβις.

Επίσης πλέον έχει 26 σερί ματς με τουλάχιστον 30+ πόντους, προσπερνώντας τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

🚀 @JHarden13 (43 PTS, 12 REB, 5 AST, 6 STL, 4 BLK) extends his 30+ points streak to 26 games as the @HoustonRockets earn the W vs. Utah! #Rockets pic.twitter.com/F68TMQbbHJ

— NBA (@NBA) February 3, 2019