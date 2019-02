Ιστορικό double double για Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε ένα ακόμα ματς ήταν ο ηγέτης των Μαβς και με τους 35 πόντους που πέτυχε βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη επί των Καβαλίερς με 111-98.

Ο θαυματουργός Σλοβένος με τους πόντους που πέτυχε κατάφερε να ξεπεράσει τους 1000 στο ΝΒΑ πριν καν κλείσει τα 20 χρόνια του. Επίτευγμα σπάνιο που το είχαν καταφέρει άλλοι έξι στο παρελθόν και συγκεκριμένα οι ΛεΜπρον Τζέιμς, Κόμπε Μπράιαντ, Καρμέλο Άντονι, Κέβιν Ντουράντ, Ντουάιτ Χάουαρντ και Ντέβιν Μπούκερ.

Επίσης με τα 11 ριμπάουντ και τις 6 ασίστ που μοίρασε στο εν λόγω ματς, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην Ιστορία της Λίγκας που έχει 1000+ πόντους, 340+ ριμπάουντ και 260+ασίστ στα πρώτα του 50 ματς στο ΝΒΑ, πίσω μόνο από τον θρύλο Όσκαρ Ρόμπερτσον. Όχι και άσχημα για έναν rookie…

Δείτε τα highlights του Ντόντσιτς στο ιστορικό για αυτός όπως αποδείχθηκε παιχνίδι:

LeBron. Kobe. Melo. KD. Dwight. Booker. Doncic.

The only players in NBA history to score 1,000 points as a teenager. pic.twitter.com/eFwa7KOl0P

— ESPN (@espn) February 3, 2019