Η FIFA ευχήθηκε στον Ζουνίνιο με φαουλάρα κόντρα στη Γαλανόλευκη! (vid)

«Όταν παίρνει φόρα και σουτάρει, τα πάντα τελειώνουν. Είσαι νεκρός»!

Έτσι περιγράφει ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Λιόν, Γκρεγκορί Κουπέ, τις εκτελέσεις φάουλ του Ζουνίνιο Περναμπουκάνο ο οποίος σήμερα (30/01) έχει γενέθλια και φυσικά ο κόσμος του ποδοσφαίρου θυμάται τις ασύλληπτες εκτελέσεις του.

Συγκεκριμένα η FIFA μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter, ευχήθηκε στον Βραζιλιάνο με ένα σπάνιο φάουλ που είχε πετύχει λέει κόντρα στην Ελλάδα!

Δείτε το βίντεο:

A set-piece specialist 🎯

Happy birthday, @Juninhope08 🎉

Who do you think is the best free-kick taker of all time? 🤔 pic.twitter.com/Y42MdckXf8

— FIFA.com (@FIFAcom) January 30, 2019