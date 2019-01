Με διαδικασία fast track ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ

Να απαντήσουν αν εγκρίνουν η όχι το πρωτόκολλο εισδοχής της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ζήτησε τις τελευταίες ώρες από τους αντιπροσώπους των κρατών-μελών της Συμμαχίας ο γ.γ. Γενς Στόλντεμπεργκ. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ώς το απόγευμα. Αν δεν υπάρξει ένσταση τότε το πρωτόκολλο θα αποσταλεί στα εθνικά κοινοβούλια προς έγκριση.

Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά μέσω Twitter ο επικεφαλής του γραφείου του Bloomberg στις Βρυξέλλες Νίκος Χρυσολωράς, αλλά επιβεβαιώνεται και από πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ», γράφει ο δημοσιογράφος, «ζήτησε από τους πρέσβεις των χωρών μελών της Συμμαχίας να επικυρώσουν το πρωτόκολλο εισδοχής της Βόρειας Μακεδονίας με σιωπηρή διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται στις 5.30 το απόγευμα, ώρα Βρυξελλών».

NATO Secretary General @jensstoltenberg has asked ambassadors of member states to the alliance to approve North Macedonia’s accession protocol annex by silent procedure, which ends at 17:30 local time in Brussels today. More on @TheTerminal

— Nikos Chrysoloras (@nchrysoloras) January 28, 2019