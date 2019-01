«Συμφώνησε με Νάναλι η Αρμάνι Μιλάνο»

Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο μέχρι το 2020 θα πρέπει να θεωρείται ο Τζέιμς Νάναλι.

Η ομάδα του Σιμεόνε Πιανιτζιάνι είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς με τον Αμερικανό γκάρντ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες μέρες που από ότι φαίνεται θα έχουν αίσιο τέλος, σύμφωνα με όσα τονίζει η «Gazzetta dello Sport».

Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Πάντως, αν ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή ο Νάναλι αναμένεται να κάνει ντεμπούτο κόντρα στην Γκραν Κανάρια την αναμέτρηση της 21 αγωνιστικής της Euroleague στις Κανάριες Νήσους (1/2, 22:00).

