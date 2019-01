Σερβικός Τύπος: «Ιστορικό γεγονός» η ψήφιση της Συμφωνία των Πρεσπών από την πΓΔΜ

SKOPJE, MACEDONIA - JUNE 01: Lawmakers attend the parliament session on vote of confidence for a new center-left coalition government led by former opposition leader Zoran Zaev in Skopje, Macedonia on June 01, 2017. (Photo by Besar Ademi/Anadolu Agency/Getty Images)

Μεγάλη δημοσιότητα δίδεται από τα ΜΜΕ της Σερβίας στην υπερψήφιση από τη Βουλή της πΓΔΜ των τροπολογιών του συντάγματος που έγιναν στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών για το όνομα. Το θέμα κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, ενώ πολλές εφημερίδες το προβάλλουν στην πρώτη σελίδα. Ο σερβικός Τύπος αποδίδει ιστορική σημασία στο γεγονός επισημαίνοντας ότι με την αλλαγή της ονομασίας κλείνει μία διένεξη 27 ετών και ενισχύεται η σταθερότητα στα Βαλκάνια. «Η Μακεδονία άλλαξε όνομα σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» έχει τίτλο σε πρωτοσέλιδο άρθρο της η ιστορική εφημερίδα «POLITIKA» του Βελιγραδίου. «Ιστορική απόφαση: Το νέο όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» έχει τίτλο στο σχετικό άρθρο η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα «Vecernje Novosti». Τα ΜΜΕ στη Σερβία προβάλουν και τις θετικές αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαίων πολιτικών για την έκβαση της χθεσινής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο της πΓΔΜ. Αναφορά γίνεται επίσης στα συγχαρητήρια που εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον ομόλογο του της πΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην στάση των Αλβανών βουλευτών όπου, όπως λέγεται, ο Ζάεφ αναγκάστηκε να αποδεχθεί το αίτημα τους για αναγραφή της εθνότητας τους στις αστυνομικές ταυτότητες. Οι εθνικιστικές εφημερίδες όπως και το ρωσικό ενημερωτικό δίκτυο SPUTNIK στη σερβική γλώσσα, προβάλουν κυρίως τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στα Σκόπια