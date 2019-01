Fiji Girl: Το μοντέλο που έκλεψε την παράσταση στις Χρυσές Σφαίρες

Ούτε τα βραβεία, ούτε η παρουσιάστρια. Η πραγματική σταρ στις Χρυσές Σφαίρες 2019 ήταν το «κορίτσι με τα νερά».

Η Κέλεθ Κάθμπερτ, μοντέλο στο επάγγελμα, προσελήφθη από την εταιρεία Fiji για να σερβίρει νερό στους καλεσμένους στο κόκκινο χαλί. Η Κέλεθ όμως πήρε πιο σοβαρά το ρόλο από ότι έπρεπε. Χαμογελαστή και πανέμορφη φωτογραφήθηκε μαζί με πολλούς διάσημους αστέρες και εν αγνοία τους, τους έκλεψε την παράσταση.

It was not a dream. I gave you the most entertaining Sunday of 2019. #GoldenGlobes pic.twitter.com/62DshTQkEe

Μέσα σε λίγα λεπτά το κορίτσι με τα νερά έγινε διάσημο και η εταιρεία δήλωσε πανευτυχής καθώς από το 2015 που είναι χορηγός στις Χρυσές Σφαίρες πρώτο φορά γνωρίζει τόση προβολή.

Desperate people like Bun & Blondie always do desperate things to get some attention. But I had the cameras on me ALL. NIGHT. LONG. 💅 #goldenglobes #fijiwater #desperatekissing pic.twitter.com/crO48C1Rcy

— FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 8 Ιανουαρίου 2019