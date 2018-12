Πασχαλάκης: Παίκτης του Νοεμβρίου στον ΠΑΟΚ

Ο γκολκίπερ του Δικέφαλου του Βορρά, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, μετά την εντυπωσιακή του απόκρουση (που απασχόλησε μέχρι και την UEFA) στον… κεραυνό του Λόφτους – Τσικ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τσέλσι, αναδειχθεί πρώτος στο βραβείο Play Of the Month για το μήνα Νοέμβριο!

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Άπαντες αναρωτιούνται αν θα βρεθεί κάποιος μέχρι το τέλος της σεζόν για να τον σταματήσει. Μέχρι τότε θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να πάρει το βραβείο μόνιμα στο σπίτι του ή δοθεί το όνομά του σε αυτό και να βγει εκτός συναγωνισμού. O Αλέξανδρος Πασχαλάκης είναι ο νικητής και του Play of the Month Νοεμβρίου.

Στο Λονδίνο τίποτα δεν πήγε καλά για τον Δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες και η σαφώς ανώτερη Τσέλσι υποχρέωσε την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου σε μία βαριά ήττα με 4-0. Κανείς δεν θέλει να θυμάται τίποτα από εκείνη την εμφάνιση της ομάδας, εκτός από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη , ο οποίος παρά τα τέσσερα γκολ που δέχθηκε έκανε μερικές σπουδαίες επεμβάσεις.

Στο 20ο λεπτό του αγώνα ο Λόφτους-Τσικ εξαπέλυσε έναν… κεραυνό αλλά ο The Goldkeeper ήταν εκεί, απογειώθηκε, έδιωξε τη μπάλα με τα ακροδάχτυλα και κέρδισε έναν ακόμα ατομικό τίτλο, με ποσοστό 56,97%, στην ψηφοφορία για το nak Play Of the Month Νοεμβρίου.