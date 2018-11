Τα χρέη «έπνιξαν» την Aegean Marine Petroleum Network

Υπερχρεωμένη ήταν η Aegean Marine Petroleum Network, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έρχονται στο προσκήνιο μετά την αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε σε ειδικό πτωχευτικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία χρωστούσε τόσο σε τραπεζικά ιδρύματα όσο και στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονταν, παρότι πέρσι είχε τζίρο 5,67 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καταρχάς χρωστά δύο μεγάλα ομολογιακά δάνεια χωρίς εγγυήσεις. Το ένα, ύψους 172,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην US Bank National Association και το άλλο, ύψους 94,55 εκατομμυρίων δολαρίων στην Deutsche Bank Trust Company Americas. Χρωστά επίσης 20 εκατομμύρια δολάρια στην American Express Travel Related Serivces Co. Inc.

Πλάι σε αυτά έχει πολύ μεγάλα ανεξόφλητα δάνεια με εχέγγυα: 249.569.260 στην ABN AMRO Bank NV, που είχε την ευθύνη της πιστωτικής διευκόλυνσης διεθνώς και 131.688.116 δολάρια στην ABN AMRO Capital USA LLC που είχε την ευθύνη της πιστωτικής διευκόλυνσης στις ΗΠΑ. 90.335.430 δολάρια στην United Arab Bank PJSC που είχε τη ευθύνη της δανειοδότησης για την κατασκευή του τερματικού σταθμού στη Φουτζέιρα. 33.459.740 και 18,717,000 δολάρια στην Aegean Baltic Bank S.A που είχε χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων πλοίων το 2006 και το 2008.

Τέλος χρωστάει μικρότερα ποσά σε μεγάλο αριθμό προμηθευτών καυσίμων κ.λπ.

Το να φτάνει μια εταιρεία, με τόσο μεγάλο τζίρο και ηγετική θέση ως μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρεία εμπορίας ναυτιλιακού καυσίμου να χρωστάει τόσα και να μην μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια και τα χρέη της, σημαίνει ότι είχε υπάρξει εκτεταμένη κακοδιαχείριση.

Αυτό, άλλωστε, ήταν και το πόρισμα του ελέγχου που έκαναν ειδικοί ελεγκτές μετά από απαίτηση της νέας διοίκησης της εταιρείας.

Αυτοί διαπίστωσαν ότι 200 εκατομμύρια που αναφέρονταν ως εισπράξιμα απλώς δεν υπήρχαν και ότι η προηγούμενη διοίκηση, τότε δηλαδή που στα διοικητικά πράγματα της εταιρείας έπαιζε σημαντικό ρόλο ο Δημήτρης Μελισσανίδης, είχε κάνει κακοδιαχείριση.

Ανάμεσα στα άλλα διαπίστωσαν ότι μέσα από υπερτιμολογήσεις και άλλες απάτες μεγάλα ποσά είχαν μεταφερθεί στην Oil Tank Engineering & Consulting Ltd, μια εταιρεία που είχε αναλάβει την κατασκευή του τερματικού θεσμού στη Φουτζέιρα και η οποία κατά τη γνώμη των ελεγκτών ήταν από τον έλεγχο πρώην ανώτερου στελέχους της εταιρείας.

Και στην ΑΕΚ

Μάλιστα, ένα μέρος αυτών των χρημάτων κατέληξε σε δάνειο προς την ΑΕΚ για να μπορέσει να πληρώσει τους παίκτες ξεπερνώντας τα capital control.

Γι’ αυτό άλλωστε και σε σχέση με την επιχείρηση υπάρχει και διερεύνηση από την αμερικανική ποινική δικαιοσύνη ως προς την τέλεση κακουργηματικών πράξεων και ήδη η εταιρεία έχει δεχτεί τις πρώτες σχετικές κλητεύσεις.

Θυμίζουμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν όταν τον περασμένο χειμώνα, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, που είχε αποχωρήσει από την Aegean Marine Network Petroleum το 2016 προσπάθησε να κάνει τη μεγάλη επιστροφή στην εταιρεία, μέσα από την εξαγορά της HEC, συμφερόντων Μελισσανίδη, από την Aegean Marine Petroleum Network, με αντάλλαγμα μετοχέςς της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας, γεγονός που θα επανάφερε ουσιαστικά την εταιρεία στον έλεγχο της πλευράς Μελισσανίδη.

Τότε είχε αντιδράσει μια ομάδας «ακτιβιστών μετόχων» που φοβήθηκαν ότι με αυτό τον τρόπο θα απαξιωνόταν η δική τους συμμετοχή στην εταιρεία. Το αποτέλεσμα της δικής τους ενεργοποίησης και παρέμβασης ήταν η ακύρωση της εξαγοράς της HEC, η ανάδειξη νέας διοίκησης στην αμερικανική εταιρεία και η διενέργεια αναλυτικού ελέγχου στα οικονομικά της Aegean Marine Petroleum Network, που ανάδειξε τα προβλήματα που αναφέραμε.

Είναι σαφές ότι τώρα με τη διαδικασία της πτώχευσης αλλά και την αναζήτηση αγοραστών για την εταιρεία (που φυσικά και δεν θα τη θέλουν με «σκελετούς στα ντουλάπια») θα μάθουμε ακόμη περισσότερα για τα προβλήματα διαχείρισης που είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα η Aegean Marine Petroleum Network.

Η λίστα με τα χρέη

1. ABN AMRO Bank NV – $249,569,260

2. ABN AMRO Capital USA LLC – $131,688,116

3. United Arab Bank PJSC – $90,335,430

4. Aegean Baltic Bank S.A. – $33,459,740

5. Aegean Baltic Bank S.A. – $18,717,000