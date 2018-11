Αντετοκούνμπο: «Είμαστε στον σωστό δρόμο» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος, έφτασε σε double double, σημειώνοντας 33 πόντους και μαζεύοντας 11 ριμπάουντ, όμως οι Μπακς δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την πρώτη τους φετινή ήττα μετά από επτά σερί νίκες, χάνοντας με 117-113 στη Βοστώνη από τους Σέλτικς.

Ο Greek Freak που είχε λείψει στον προηγούμενο αγώνα, λόγω διάσεισης, ήταν εντυπωσιακός, κορυφαίος σκόρερ του αγώνα, φτάνοντας στους 33 πόντους με 13/21 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 7/11 βολές, ενώ είχε επίσης 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής. Μετά το ματς ο σούπερ σταρ δήλωσε ικανοποιημένος, παρά την ήττα, ενώ τόνισε πως οι Μπακς βρίσκονται σε σωστό δρόμο.

«Δεν κάναμε καλή εμφάνιση. Κι όμως φτάσαμε κοντά να κερδίσουμε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ανατολής εκτός έδρας. Είναι δύσκολο να κερδίσεις στη Βοστώνη. Πιστεύω πως οι Σέλτικς έκαναν πολύ καλό παιχνίδι, εμείς όχι και παρ’ όλα αυτά χάσαμε στο τέλος με τέσσερις πόντους. Γι’ αυτό πρέπει να πιστεύουμε πως είμαστε καλή ομάδα και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Θα πρέπει να ανασυνταχθούμε και να δούμε τα λάθη μας για να προχωρήσουμε. Το σύστημά μας δεν αλλάζει, είναι αποτελεσματικό. Είμαστε στο 7-1 και απλώς πρέπει να βελτιώσουμε κάποια στοιχεία μας. Είμαστε στο σωστό δρόμο».

"Tonight we didn’t have an A or B game, probably a C game, but we were still close to winning the game in Boston; one of the best teams in the East."@Giannis_An34 on tonight's game: pic.twitter.com/ovWm9UtOaF

