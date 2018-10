H Capital Ship Management Corp. επελέγη ως φιναλίστ στα Διεθνή Βραβεία Lloyd’s List Global Awards 2018

H Capital Ship Management Corp. επελέγη ως φιναλίστ στην τελική λίστα των επικρατέστερων στα Διεθνή Βραβεία Lloyd’s List Global Awards 2018 στις εξής δύο κατηγορίες: ‘Company of the Year’ και ‘Containership Operator of the Year’. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε μία τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton on Park Lane του Λονδίνου.

Η Capital Ship Management Corp. είναι μια διακεκριμένη ποντοπόρος εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες σε κάθε τομέα της διαχείρισης πλοίων και λειτουργεί σήμερα ένα στόλο αποτελούμενο από 62 πλοία, που περιλαμβάνει 44 δεξαμενόπλοια (10 VLCCs, 5 Suezmaxes, 2 Aframax, 26 MR/Handy chemical/product και 1 μικρό δεξαμενόπλοιο), 4 σύγχρονα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Capesize και 14 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τύπου Neo Panamax με συνολική χωρητικότητα περίπου 7,23 εκατομμύρια τόνους (dwt). Ο υπό διαχείριση στόλος περιλαμβάνει τα πλοία της Capital Product Partners L.P., εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά του Nasdaq.