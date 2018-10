Γκάρι Νέβιλ: «Η διοίκηση ευθύνεται για το χάλι της ομάδας, όχι ο Μουρίνιο»

Μετά και από την ήττα κόντρα στην Γουέστ Χαμ με 3-1, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έχοντας κάνει το χειρότερο ξεκίνημα σεζόν στην ιστορία της.

Οι σχέσεις του Ζοσέ Μουρίνιο με τους ποδοσφαιριστές του είναι κάκιστες, ενώ ο Πορτογάλος δεν είναι ευχαριστημένος και με την διοίκηση της ομάδας για μεταγραφές που ζήτησε και δεν έγιναν. Ο κόσμος γέρνει προς την μεριά του «Special One» αλλά δεν αντέχουν να βλέπουν και αυτή την κατάντια εντός γηπέδου.

Ο παλαίμαχος αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» βλέποντας αυτή την κατάσταση, ξέσπασε μέσω twitter υποστηρίζοντας ότι… το ψάρι βρομάει από το κεφάλι, δείχνοντας την διοίκηση ως υπαίτια δίνοντας έτσι ελαφρυντικά στον Μουρίνιο. Πιο συγκεκριμένα ο Νέβιλ αναφέρει: «Αυτό το μπάχαλο, η τρέλα, άρχισε από την ημέρα που απολύθηκε ο Μόγιες έπειτα από μόλις 8 μήνες θητείας. Τότε είναι που χάσαμε κάθε αξία πάνω στην οποία βάδιζε ο σύλλογος για 100 χρόνια. Δεν είναι ο προπονητής η αιτία αυτή τη στιγμή, είναι η έλλειψη ποδοσφαιρικής ηγεσίας πάνω από εκείνον. Δεν υπάρχει κανένα πλάνο, έχουν σκορπίσει τα πάντα».

This mess started when United sacked David Moyes after 8 months and we lost all sense of the values that the club had been built on for 100 years . It’s not the manager it’s the lack of football leadership above him. They are bouncing all over the place with no plan!

