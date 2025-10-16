Μετά τους ελέγχους και τη φασαρία του αεροδρομίου, το να φτάσει ο επιβάτης στη θέση του στο αεροπλάνο είναι συχνά μια ευχάριστη κατάσταση που του προκαλεί ανακούφιση. Τι συμβαίνει όμως όταν ο επιβάτης ανακαλύπτει ότι η αεροπορική εταιρεία τον έχει «τοποθετήσει» σε κάθισμα μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα, ακόμα και από τα παιδιά του;

Τα παράπονα και οι κριτικές των ταξιδιωτών, μεταξύ αυτών και των Ελλήνων, όπως και οι εκθέσεις των αεροπορικών εποπτικών αρχών της Ευρώπης αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη εμπειρία για τους επιβάτες, η οποία οφείλεται αφενός στην έλλειψη κανονισμών, αφετέρου σε «τακτικές» των αεροπορικών εταιρειών για να αυξάνουν τα έσοδά τους.

Ο διαχωρισμός

Πώς όμως επηρεάζει ο διαχωρισμός των θέσεων στις πτήσεις τα συναισθήματα του επιβατικού κοινού, τις συνήθειες κράτησης, αλλά και το μέλλον των αεροπορικών ταξιδιών;

Η πρώτη έρευνα του είδους που έγινε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο από την εταιρεία Radical Storage αποκαλύπτει ότι ένας στους δύο επιβάτες έχει βιώσει το άγχος να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο και να ανακαλύψει ότι η θέση του είναι μακριά από εκείνη των «συνοδοιπόρων» του – είτε πρόκειται για οικογένεια, φίλους, σύντροφο ή ακόμη και συνεπιβάτες που φοβούνται το ταξίδι.

Η «λύση» βέβαια υπάρχει και προσφέρεται με το… αζημίωτο, μιας και το βάρος πέφτει στον ταξιδιώτη, που καλείται να βάλει εκ νέου το χέρι στην τσέπη για να αποφύγει τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις. Ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες βγάζουν έξτρα χρήματα.

Αδικη επιβάρυνση

Ομως, ακόμη και αν ο ταξιδιώτης βρίσκει την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση άδικη, μιας και έχει ήδη πληρώσει αδρά για το αεροπορικό του εισιτήριο, τις περισσότερες φορές υποκύπτει στην extra πληρωμή – ιδιαίτερα όταν η πτήση είναι πολύωρη –, όχι μόνο για να βρίσκεται κοντά σε δικούς του ανθρώπους!

Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι η επιπλέον χρέωση για την εξασφάλιση της επιθυμητής θέσης στο αεροπλάνο είναι πλέον διαδεδομένο φαινόμενο παγκοσμίως και πληρώνεται ακριβά. Εστιάζοντας στην περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, προκύπτει ότι το 61,3% των Βρετανών έχει πληρώσει παραπάνω χρήματα για να καθίσει δίπλα σε συγγενικό ή γνωστό του άτομο.

Παρόμοια τακτική ακολουθούν και οι ελληνικές, αλλά και οι περισσότερες ξένες αεροπορικές εταιρείες που προσεγγίζουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα άλλα μεγάλα ελληνικά αεροδρόμια. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της συγκεκριμένης «μπίζνας», αρκεί να λάβει υπόψη του πως μόνο στην περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, το ποσό που δαπανάται ετησίως σε τέλη κράτησης για να κάθονται οι επιβάτες δίπλα στα αγαπημένα τους πρόσωπα στις πτήσεις, ανέρχεται σε 465 εκατ. ευρώ!

Επίσης, τα χρήματα που πληρώνουν οι οικογένειες με παιδιά άνω των 12 ετών, για κρατήσεις συγκεκριμένων θέσεων, υπολογίζονται σε 26 εκατ. ευρώ! Σημειώνεται ότι για τα παιδιά μέχρι 12 ετών, η πολιτική των περισσότερων εταιρειών είναι να ταξιδεύουν πλάι σε κάποιον ενήλικο συνοδό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 48,9% των επιβατών θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη που να υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να τοποθετούν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους.

Στο ερώτημα εάν η εν λόγω πρακτική είναι ηθική, η απάντηση είναι αρνητική, όμως ως διαδικασία είναι νόμιμη, καθώς δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που να προστατεύει τον ταξιδιώτη.