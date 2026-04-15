Οι προσπάθειες για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, ωστόσο η πρόοδος παραμένει αργή, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διεργασίες.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να πραγματοποιήσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών, δεν έχει ακόμη καθοριστεί ούτε η ημερομηνία ούτε ο τόπος διεξαγωγής.

Σε στάσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε στάσιμο σημείο μετά τον μαραθώνιο επαφών στο Ισλαμαμπάντ, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εκεχειρία είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Απριλίου, με στόχο να δοθεί χρόνος για διπλωματική αποκλιμάκωση.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδεία στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία από τις 15 έως τις 18 Απριλίου, γεγονός που καθιστά απίθανο να υπάρξει νέα συνάντηση ΗΠΑ–Ιράν πριν την ολοκλήρωση της επίσκεψης.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ να ανακοινώνει ότι το Ιράν θα υποδεχθεί αντιπροσωπεία από το Πακιστάν, ως συνέχεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Αντιπροσωπεία του Πακιστάν στο Ιράν

Παράλληλα, ο στρατάρχης του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό ενδιάμεσο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έφτασε στην Τεχεράνη ως επικεφαλής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Tasnim του Ιράν.

Η αντιπροσωπεία του Μουνίρ, η οποία μεταφέρει μήνυμα από την Ουάσινγκτον, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και θα συζητήσουν «θέματα που σχετίζονται με τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν IRIB, επικαλούμενο πακιστανικές πηγές.