Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα προτείνει η κυβέρνηση. Ειδικότερα, με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα.

Η τρίτη θητεία

Θα πρόκειται για την τρίτη θητεία του στη Διοίκηση της κεντρικής τράπεζας, την οποία εφόσον την εξαντλήσει, θα τον καταστήσει έναν από τους μακροβιότερους κεντρικούς τραπεζίτες, καθώς θα έχει συμπληρώσει δεκαοκτώ συναπτά έτη. Υπενθυμίζεται ότι η κάθε θητεία έχει εξαετή διάρκεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τυπικά η νέα θητεία του κεντρικού τραπεζίτη ισχύει από το φθινόπωρο και συνεπώς μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση αυτό. Ωστόσο, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην είναι Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ο Γιάννης Στουρνάρας.

