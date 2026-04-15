Ζήτημα χρόνου θεωρείται η έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για ‘Ολους 2026», εν αναμονή και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες.
Η άμεση ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας, δε, κρίνεται απαραίτητη, αφού από την 1η Μαϊου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα.
«Τουρισμός για ‘Ολους»: Τα ποσά ανά κατηγορία δικαιούχων
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» που χορηγεί επιταγές (voucher) διακοπών έως 600 ευρώ.
Ειδικότερα:
- Voucher 200 ευρώ: Για δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
- Προσοχή: Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, που ενδέχεται να φτάσει έως 2.000 ευρώ.
- Voucher 300 ευρώ: Αφορά τρίτεκνους και πολύτεκνους.
- Voucher 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Απαραίτητο το ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
- Voucher 600 ευρώ: Για ΑμΕΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω), με τα ίδια εισοδηματικά όρια.
Οι σεζόν για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»
Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους:
Υψηλή περίοδος: Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Χαμηλή περίοδος: Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.
Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμού τα καταλύματα
Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS.
Αυτό περιλαμβάνει:
- ξενοδοχεία
- ενοικιαζόμενα δωμάτια
- camping
- οργανωμένες κατασκηνώσεις σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας
Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.
Πώς εξαργυρώνεται το voucher
Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:
- μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone
- μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων
- με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.
Πηγή: ot.gr